Velozes e Furiosos 9 : Diretor fala de levar franquia para o espaço e crossover com Jurassic World

Velozes e Furiosos nunca teve medo de experimentar ideias ousadas. Conforme a franquia se aproxima de uma conclusão, Justin Lin promete ir sempre mais além. Em uma coletiva de imprensa, o diretor discutiu por quais caminhos gostaria de levar a saga no futuro.

Velozes e Furiosos no Espaço

De acordo com Lin, parte do que torna Velozes e Furiosos tão envolvente é sempre trazer ideias insanas que desafiam os limites do que é possível no universo dos filmes. Um grande desafio é entender quais dessas ideias são apenas chocantes para o público e quais realmente tornariam a história ainda melhor.

Nenhuma ideia é ridícula demais para ser considerada. Quando perguntado pelo portal Collider sobre a possibilidade de cenas no espaço em Velozes e Furiosos 9, Jin praticamente confirmou:

“Posso dizer que quando eu estava trabalhando em Velozes 9, teve uma série de ideias que pareceram bem apropriadas que nos levariam para lugares que nunca consideramos. Eu dirigi até a casa do Vin [Diesel] e eu sentei com ele e a gente se encarou bem tipo ‘Ok, é isso. Essa é a ideia que a gente vai tentar.” E pareceu bem apropriado.”

Velozes e Jurássicos

Outro jornalista levantou a possibilidade de um crossover com Jurrasic World. A franquia dos dinossauros mais famosos de Hollywood foi revivida recentemente com uma nova trilogia de sucesso estrelando Chris Pratt.

Considerando que ambas marcas pertencem a Universal Studios, não haveria nenhum impedimento legal para misturar camaros e velociraptors. Mesmo não parecendo muito empolgado com a ideia, Lin garantiu que não descarta nenhuma possibilidade:

“Bem, eu nunca disse nunca para nada. O fato é que faz parte da nossa filosofia não se prender em caixas ou rótulos. É tudo que eu tenho para dizer.”

