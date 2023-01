Vem aí a 9ª edição da Semana do Quadrinho Nacional em Belém

Na próxima semana a Biblioteca Pública Arthur Vianna, espaço da Fundação Cultural do Pará (FCP), vai promover a 9ª Semana do Quadrinho Nacional entre os dias 30 de janeiro e 04 de fevereiro. O projeto ocorre desde 2015, e integra as comemorações pelo Dia do Quadrinho Nacional – 30 de Janeiro. Nesta edição, a programação contará com bate-papo, workshop, Feira de Histórias em Quadrinhos, Beco dos Artistas e lançamentos de publicações recentes, com sessão de autógrafos e encontros com autores.

O objetivo do evento é dar destaque aos quadrinhos produzidos no Brasil, especialmente no Pará, e valorizar a HQ como linguagem e forma de expressão artística. A proposta é oferecer ao público informação e entretenimento, além de estimular a leitura e produção de histórias em quadrinhos.

Os workshops e as atividades educativas devem abordar diferentes etapas do processo de criação de uma HQ, como técnicas, temáticas, estratégias mais relevantes de mercado e produção, bem como o estímulo à criatividade e ludicidade.

História do evento

Em Belém, o Dia do Quadrinho Nacional foi comemorado pela primeira vez na Casa da Linguagem, outro espaço cultural gerenciado pela FCP, em 1992. Na época, a proposta foi feita pelo grupo local “Ponto de Fuga”, que também participou da organização do evento. Atualmente, a data é celebrada por quadrinistas e entusiastas do gênero, e se tornou um evento regular da Fundação Cultural do Pará.

As inscrições para o Beco dos Artistas e a Feira de Quadrinhos podem ser realizadas gratuitamente até 27 de janeiro (sexta-feira). Basta preencher os formulários virtuais. A lista dos artistas e expositores selecionados será divulgada no dia 28 (sábado), nas redes sociais da FCP e da Biblioteca Arthur Vianna, ou informada pelo e-mail cadastrado. Para esclarecer dúvidas adicionais, estão disponíveis o telefone (91) 3202-4336 e o e-mail: programacaoculturalbpav@gmail.com.

Serviço: 9ª Semana do Quadrinho Nacional. De 30 de janeiro a 04 de fevereiro, na Biblioteca Pública Arthur Vianna, no prédio-sede da Fundação Cultural do Pará – Avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro Nazaré.

Foto: Wellyngton Coelho / Ascom FCP