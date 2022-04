Vem aí! Batman 2 é confirmado com Robert Pattinson e Matt Reeves

Em pouco tempo de estreia nos cinemas, a Warner Bros confirmou a sequência de Batman. O filme dirigido por Matt Reeves é uma adaptação dos quadrinhos da DC e terá o retorno do cineasta, assim como Robert Pattinson como o protagonista.

O anúncio foi feito durante painel do estúdio da CinemaCon 2022 e é uma notícia para os fãs, por mais que não seja nenhuma surpresa. Até porque, ‘The Batman’ já soma mais de US$750 milhões em arrecadação na bilheteria e isso ainda em um contexto comercial pós-pandemia da Covid-19), incluindo também o recorde histórico de exibição que o filme conseguiu ao entrar para o catálogo da plataforma de streaming HBO Max.

Durante a apresentação no evento, Reeves revelou que está “empolgado por voltar a este mundo”. Mas, não foi dado mais detalhes, como outros atores no elenco ou uma previsão de lançamento.

Batman 2 entra na lista se sucessos no universo desenvolvido por Reeves no filme deste ano, contando com duas séries originais que serão desenvolvidas para a plataforma de streaming. A primeira sobre o Asilo Arkham e a polícia de Gotham e segunda inteira dedicada ao Pinguim, vilão vivido por Colin Farrell.

A produção de Batman chegou a emplacar o topo do ranking de filmes mais lucrativos de um grande estúdio de Hollywood desde o início da pandemia, junto com ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, ‘007: Sem Tempo Para Morrer’ e ‘Velozes e Furiosos 9’.

Além disso, o filme está está em cartaz nos cinemas brasileiros e chegou à HBO Max no dia 17 de abril. ‘The Batman’ conta também no elenco com: Zoë Kravitz (Selina Kyle/Mulher-Gato), Andy Serkis (Alfred), Paul Dano (Charada), Jeffrey Wright (Comissário Gordon) e Colin Farrell (Pinguim).

