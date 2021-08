Vem sofrência aí? Luísa Sonza anuncia parceria com Marília Mendonça

As duas artistas se unirão no remix de Melhor Sozinha :-)-:, do álbum Doce 22, lançado no mês passado por Sonza

Luísa Sonza e Marília Mendonça causaram nas redes sociais nesta terça-feira (17/8) ao posaram juntinhas em uma série de cliques para anunciar um novo projeto. Em meio a rumores de término com Vitão, a cantora gaúcha se unirá a rainha da sofrência para lançar o remix de Melhor Sozinha :-)-:, do álbum Doce 22, lançado no mês passado.

Na legenda, elas fizeram referência à música. “Sozinha até que é bom, mas melhor mesmo é com você”, escreveu Luísa. “Mas talvez tenha um cantinho e cabe…”, complementou Marília Mendonça.