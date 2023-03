Vencer clássico vira rotina e Ceará começa 2023 com aproveitamento de G4 da Série B

Finalista da Copa do Nordeste após bater o rival Fortaleza, o Ceará confirma a boa fase neste início de temporada. Apesar da decepção pelo inesperado rebaixamento em 2022, o Vozão se mostra forte, com aproveitamento de G4 e um dos melhores ataques entre os clubes que vão disputar a Série B.

O triunfo contra o Fortaleza, por 3 a 2 em jogo bastante animado, foi o quarto seguido do Ceará em 2023. Neste momento, o time de Gustavo Morínigo nutre uma sequência de seis jogos sem derrota e tem um aproveitamento de 75,4% dos pontos disputados na temporada – apenas Sport, Atlético Goianiense e Ponte Preta têm aproveitamentos melhores.

Mesmo que seja o 4º colocado em aproveitamento entre os clubes da Série B, esta posição não reflete com exatidão o bom início dos cearenses. Em comparação com os demais clubes desse G4, o Ceará é quem teve mais desafios de alto nível: três confrontos de Série A, todos contra o Fortaleza, com três vitórias seguidas – o que não acontecia desde 2013 -, além de cinco encontros contra rivais da Série B, com três vitórias, um empate e uma derrota.

O Sport, que tem o melhor aproveitamento na temporada (81,6%), tem uma única derrota no ano e foi para o Ceará, em jogo da Copa do Nordeste. Os pernambucanos tiveram um desafio de Série A (contra o Bahia), e dois de Série B. A Ponte Preta, que tem o segundo melhor aproveitamento (76,6%), tem avaliação ainda mais cautelosa, já que disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista, onde nada de braçada rumo à final, mas só enfrentou o Novorizontino da Série B. O Atlético Goianiense, por fim, tem aproveitamento ligeiramente superior ao do Ceará (76,4%), mas também com jogos de menor calibre: o único adversário que enfrentou das primeiras divisões foi o Goiás e venceu.

A força do ataque e a freguesia

O Ceará tem, hoje, o quarto melhor ataque da Série B, em números absolutos, e o terceiro melhor em média de gols por jogo. São 43 gols marcados em 19 jogos, o que dá uma boa média de 2,26 por partida.

Novamente, quem se destaca como melhor entre os clubes da Série B é o Sport, seja em números absolutos (51), seja em média (2,55). O segundo melhor nesses quesitos é o ABC, com 48 gols e média de 2,28 por jogo. Curiosamente, o Ceará vai enfrentar ou time pernambucano ou o time potiguar na final da Copa do Nordeste – esta decisão deveria ter saído na noite de quarta-feira, mas o jogo acabou adiado devido a falta de condições de seguir a partida por conta da chuva. O Sport vencia por 1 a 0. Guilherme Castilho 2023 16 Jogos 987 Minutos 8 3 0 0 2x ver mais

A força do ataque do time de Morínigo reside, pelo menos, em três peças-chave. O Ceará mostra, até aqui, ter superado sem grandes problemas a perda de dois de seus principais jogadores da temporada passada: Stiven Mendoza e Vina, que foram artilheiro e vice-artilheiro em 2022. Guilherme Castilho, que chegou no ano passado como maior contratação da história do clube, demorou a engrenar, mas hoje é o artilheiro da equipe, com 8 gols. Depois do meia vêm a dupla de atacantes formada por Erick, com sete, e Vitor Gabriel, com seis. Ao todo, 14 jogadores já balançaram as redes pelo clube neste ano.

Aliado a toda boa fase do Ceará, para a felicidade da torcida, ainda vem a confortável “liderança” no Clássico-Rei. Além das três vitórias nesta temporada, o Vozão venceu sete dos 10 últimos jogos contra o maior rival. Para quem terminou 2022 em baixa, pode-se dizer que não era possível aguardar algo melhor para 2023.

Texto retirado de ogol.com.br