Venda de passagens aéreas para Salinópolis inicia nesta terça-feira (05)

É chegada a hora para os frequentadores do município de Salinópolis, adquirir as passagens áreas que inicia as vendas nesta terça-feira (5). O Governador do Estado Helder Barbalho, já havia anunciado em suas redes sociais sobre esta etapa.

Os interessados em decolar por meio de voos para Salinópolis, devem comprar diretamente no site da companhia aérea azul. Os voos oferecidos pela companhia oferecem quatro opções, sendo elas: nas segundas, quartas e sextas-feiras, e aos domingos.

Os voos só estarão liberados a partir do mês de julho. O foco é garantir acessibilidade ao turista e incentivar o desenvolvimento do turismo na região, com ênfase nos segmentos de sol e paria, lazer, cultura e até eventos.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará

“É possível vir de qualquer lugar do mundo com apenas uma conexão em Belém. O que vai reforçar o fluxo turístico para Salinópolis, que já tem recebido uma série de investimentos públicos e privados, se destacando como um dos principais destinos de turismo de sol e praia da Amazônia. E agora, com o aeroporto, expande ainda mais seu alcance, podendo receber mais turistas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com um acesso mais fácil e mais rápido”, explicou o secretário de Estado de Turismo, André Dias.

O aeroporto de Salinópolis foi liberado para voos comerciais pela Portaria nº 6.645, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), após ser entregue pelo Governo do Pará em julho do ano passado.

O aeroporto estava há dez anos interditado por falta de manutenção, mas recebeu melhorias no terminal de passageiros, que inclui sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque e outras dependências. Brevemente, com iluminação o aeroporto também poderá receber voos noturnos.

A nova pista é composta por 1,9 quilômetros de extensão, o que permite pouso e decolagem de aeronaves com até 60 passageiros. O aeroporto se integra ás obras e serviços realizados pelo Estado, a fim de incentivar o desenvolvimento do turismo na região.

“A própria instalação do voo pela Azul é fruto de um trabalho grande de articulação feito pela Setur. Nós fizemos incentivos fiscais com a Sefa, estimulando as companhias aéreas e o fortalecimento da malha aérea regional. Uma série de outras ações no município de Salinópolis preparou o destino para o turista, como cursos de condutores de trilhas, cursos para camareiras e garçons, sinalização turística e ações como o ‘Praia Limpa, Praia Linda’, para conscientizar esse visitante sobre a importância de conservar o meio ambiente, dentre outros”, informa André Dias.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará