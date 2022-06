Vendas de carros elétricos no Brasil mostram que maioria ainda é abastecida no posto de gasolina

A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) apresentou números sobre a adoção dos carros elétricos no Brasil, mostrando a continuidade de uma ampla liderança em vendas dos híbridos não plug-in – HEV e MHEV.

HEV é um híbrido cuja bateria do motor elétrico é alimentada pelo motor a combustão interna, sem opção de carregar na tomada. MHEV também é assim, mas o motor elétrico é só auxiliar, o carro não pode andar só com ele, como um HEV. Na prática, híbridos não-plugin são carros abastecidos exclusivamente no posto de gasolina, nunca na tomada.

É por isso que a indústria prefere o termo mais técnico “eletrificado” para o conjunto geral de veículos com motores elétricos.

Toyota domina

No quadro geral, segundo a organização, há aumento no volume e na diversidade da oferta de eletrificados de todos os tipos para os consumidores brasileiros, gradativamente atendendo a todas as faixas de renda do comprador.

Na lista de mais vendidos no país apresentada pela ABVE, não são incluídos ônibus, caminhões e motos, apenas carros. Os dois primeiros colocados no geral são carros HEV da Toyota (Corolla Cross e Corolla Altis), com o terceiro colocado sendo um híbrido plug-in Volvo XC60.

Confira os números com os cinco primeiros por segmento entre janeiro e abril de 2022:

Fonte: Olhar Digital