Vendas dos pais

Comerciantes estão na expectativa de aumentarem as vendas e o faturamento já a partir de amanhã, quando se intensificam as buscas pelo presente dos pais, cujo dia se celebra no próximo domingo. É tá.bém fase boa de contratação de comerciais, assim como acontece para as mães, namorados Círio e festas de fim de ano