Vendaval atinge Itaituba e deixa um rastro de destruição

Uma forte chuva com ventos de até 120 km/h deixou um rastro de destruição na tarde de quinta-feira (16), no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O vendaval destelhou casas, virou uma embarcação, derrubou fachadas de lojas, portões, árvores e postes de energia elétrica. Em alguns bairros da cidade, o fornecimento de energia foi interrompido. Segundo a Defesa Civil, não houve registros de vítimas ou pessoas feridas. Apenas danos materiais cujos prejuízos ainda são incalculáveis.



O forte vendaval durou pouco mais de 30 minutos, mas foi o tempo suficiente para causar pânico entre moradores e comerciantes. Há relatos e registros de destruição em praticamente toda área urbana do município. Durante e após o forte temporal, os moradores compartilharam nas redes sociais fotos e vídeos mostrando a força da ventania e a destruição provocada pelas rajadas de ventos.

De acordo com a Defesa Civil, algumas famílias ficaram desabrigadas no bairro São José, com o desabamento de casas em áreas de palafitas na Vila Nova. A Prefeitura está dando assistência às famílias atingidas pelo temporal.

A maioria das ocorrências foi de casas destelhadas, árvores arrancadas pela raiz e postes de energia caídos. Fios de alta tensão ficaram pendurados, colocando em risco a segurança dos moradores.

Foram registradas ocorrências nos bairros Bela Vista, Jardim das Araras, Cidade Baixa, São José, Floresta e na área comercial, com lojas que tiveram suas fachadas e vidraças danificadas pela ventania. Um outdoor caiu sobre um caminhão e um carro pequeno que estavam estacionados em frente à delegacia de polícia. Ninguém ficou ferido. Houve registro também de um poste que caiu sobre uma moto.

Esta semana, um fenômeno semelhante ocorreu no município de Juruti, no oeste paraense, quando um temporal também deixou os moradores em pânico e causou muitos estragos.

*Fotos: Rede Social

Fonte: O Estado Net