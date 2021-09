Vendaval deixou vários bairros de Santarém sem energia e internet e fez estragos em Alter do Chão

O vendaval registrado no município de Santarém, no oeste do Pará, durante a madrugada desta segunda-feira (13), deixou vários bairros sem luz e também sem acesso à internet. A energia elétrica, em alguns pontos, foi restabelecidas mais de cinco horas depois do apagão causado pelo forte vendaval. Leia a nota da concessionária.

Uma falha no Linhão da Eletronorte na região de Pacajá, no Xingu, por onde passa a fibra óptica da Prodepa, teria causado o rompimento do cabo de fibra ótica e por isso a internet segue fora do ar em diversas localidades. A Eletronorte já foi acionada, mas ainda não há previsão de quando o serviço será restabelecido totalmente.

Algumas instituições públicas do estado que utilizam a internet da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) amanheceram com seus sistemas fora do ar. É o caso do Fórum de Santarém, que segue sem acesso à rede mundial de computadores.

Os serviços de telefonia móvel também ficaram sem conexão durante boa parte da madrugada e início da manhã. Somente após às 9h, a maioria das operadoras tiveram seus sinais restabelecidos.

No comércio, muitos lojistas reclamaram da falta de internet para transações comerciais, visto que hoje a maioria das vendas é paga via sistema online.

Apesar de relatos de moradores em diversos bairros da cidade e no distrito de Alter do Chão, sobre danos em residências, a Defesa Civil do município informou que não recebeu nenhum chamado de relatos mais graves.

Em Alter do Chão, uma cobertura de zinco do Lojão do Lar, localizado às margens da rodovia Everaldo Martins, na entrada da vila, se desprendeu e atingiu o telhado da pousada Copacabana, danificando também o veículo do proprietário da hospedaria. Uma residência também teve o telhado atingido, antes da destruição do muro do imóvel.

Na região do planalto santareno, na comunidade de São José, uma moradora disse que uma árvore se partiu ao meio com a forte ventania. Ninguém ficou ferido, segundo ela.

Fonte: O Estado Net