Vendedor de bombons é morto a tiros na BR-316, em Belém

José Eriel Pinheiro Martins, de 39 anos, estava trabalhando quando foi abordado por um homem armado, que efetuou vários disparos em sua direção

O autônomo José Eriel Pinheiro Martins, de 39 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde desta quinta-feira (22), na rodovia BR-316, em frente à passagem Alacid Nunes, no bairro do Castanheira, em Belém. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima estava trabalhando em sua banca de vendas quando foi alvo dos disparos. Um inquérito foi instaurado para investigar o crime, que tem características de uma execução. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Testemunhas disseram aos policiais que o crime aconteceu por volta das 17h40. José Eriel estava na banca onde trabalhava vendendo bombons, em frente à Galeria BR, na BR-316, sentido Belém-Ananindeua, quando um homem chegou ao local, sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos. A vítima ainda conseguiu correr por mais de 50 metros, mas não resistiu aos ferimentos e caiu morto já em frente à uma farmácia, na esquina da passagem Alacid Nunes.

Ainda não há maiores informações sobre o autor do crime ou se ele utilizou algum veículo na fuga. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe foi até o local para fazer o isolamento e aguardar a chegada da Polícia Civil, responsável por dar início às investigações. Profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) realizaram a perícia criminal e, em seguida, a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), por volta das 19h40.

A perícia criminal constatou que José Eriel foi atingido por dois disparos de arma de fogo, sendo um nas costas e outro na região da axila. A Polícia Civil, após fazer consultas no sistema de informações penitenciárias (Infopen), verificou que a vítima já possuía antecedentes criminais, um deles, inclusive, por homicídio. Ele estaria envolvido no esfaqueamento de um homem, que ocorreu na semana passada, em um local próximo de onde José foi morto nesta quinta.

Denúncias

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.