Vendedora cobra dívida e tem orelha arrancada com mordida

Uma vendedora de semi joias de 28 anos teve parte da orelha arrancada após cobrar uma dívida de uma cliente. O caso aconteceu em Araguaína, Tocantins. Raylland Ferreira Barros foi mordida pela agressora enquanto trabalhava.

Por meio das redes sociais, Raylland, que vende as joias personalizadas, explicou que realizou uma venda no valor R$ 1000 para a cliente. Uma das peças era uma pulseira que custava R$ 168. Raylland deu um prazo de 30 dias para a cliente acertar as contas, o que não aconteceu.

Prints de uma conversa de WhatsApp publicado por Raylland mostram que a agressora alegou que não teria o dinheiro porque estava organizando seu aniversário. A vendedora, então, continuou insistindo para que a dívida fosse paga dentro da data combinada.

– Ela disse que não queria a pulseira, que era para eu pegar a pulseira e vender para cobrir o valor que ela me devia. Eu falei para ela que isso não existia. Ela achou ruim e começou a me ameaçar. Disse que ia no meu local de trabalho me bater – relatou.

Raylland publicou as conversas com a cliente na internet, o que irritou a mulher. A agressora foi até a loja onde a vítima trabalhava e a atacou. Em um determinado momento, ela mordeu a orelha de Raylland com tanta força, que arrancou um pedaço.

A suspeita tentou fugir, mas foi capturada pela polícia e levada para uma delegacia. A agressora, que não teve identidade revelada, foi autuada por lesão corporal.

Após toda repercussão do caso, a vendedora começou a receber muito apoio nas redes sociais. Além disso, ela foi presenteada com uma cirurgia plástica para reconstruir a orelha pela influenciadora Karol Digital.

Fonte: PLeno News/ Foto: Reprodução/Redes sociais/ Raylland Ferreira