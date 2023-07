Venezuela veta observadores europeus nas eleições de 2024

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o chavista Jorge Rodríguez, disse nesta quinta-feira (13) que nenhuma missão de observação eleitoral da União Europeia (UE) voltará ao país caribenho, após – segundo assegurou – o bloco ter enviado “emissários” para pedir para “serem convidados” às eleições presidenciais marcadas para 2024.

– Nós formalmente dizemos que não temos tempo para considerar seu pedido. (…) A vida, o futuro da Venezuela é decidido pelos venezuelanos. (…) Nenhuma missão europeia de observação volta aqui, não voltam porque são rudes, porque são colonialistas – afirmou Rodríguez.

O político se pronunciou assim durante a discussão de um acordo, posteriormente aprovado por unanimidade, “em repúdio” a uma resolução do Parlamento Europeu em que condenava a decisão “arbitrária e inconstitucional” de inabilitar políticos antichavistas, bem como a interferência do governo de Nicolás Maduro no processo eleitoral do país.

– Nenhuma missão de observação da Europa virá aqui enquanto formos os representantes do Estado venezuelano – reiterou Rodríguez.

O Parlamento Europeu criticou recentemente a inabilitação de políticos da oposição, como Leopoldo López, e candidatos às primárias do próximo dia 22 de outubro, entre eles Henrique Capriles e María Corina Machado, que buscam ser o rival do partido governista nas eleições presidenciais do ano que vem.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR