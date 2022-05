Venezuelanos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas morrem em confronto com a polícia em Rurópolis

Quatro homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos a tiro durante uma operação policial no município de Rurópolis, no sudoeste do Pará, nesta quarta-feira (25), para cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão. Entre os mortos estão dois venezuelanos. Eles foram identificados como Jhon Bairo Alfonso e Velasquez Vasquez. Além deles, morreram Francisco Oliveira Cruz, vulgo ‘Chiquinho’ ou ‘Subzero’, e outro elemento identificado apenas por ‘Piroca’.

A ação policial começou por volta das 06h00 desta quarta-feira e teve como alvo a residência de nº 59, da rua Magalhães Barata, no bairro Vila Nova. De acordo com informações da polícia, quando os policiais civis e militares invadiram o imóvel foram recebidos à bala pelos criminosos. A polícia revidou.

Os quatro suspeitos que estavam no interior da residência foram mortos durante troca de tiro com os policiais, segundo informações divulgadas pelo site de Junior Ribeiro. Foram encontradas no local, duas armas, sendo um revólver calibre 32 com quatro munições e um revólver calibre 38 com cinco munições e três deflagradas.

A Operação ‘Soberano’ contou com a participação de equipes das polícias Civil e Militar continua com o objetivo de localizar e prender o elemento identificado como Regis Ferreira da Silva.

Segundo as investigações da polícia, ‘Chiquinho’ ou ‘Subzero’, já foi preso por tráfico de drogas e homicídio. Ele também seria membro do Comando Vermelho.

