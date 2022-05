Vênus Femine Rodrigues é a Mãe do Ano do Cassazum

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, homenageou, no último domingo, 08, a associada Suboficial da Aeronáutica, Vênus Femine Fernandes Rodrigues, como a ” Mãe do Ano 2022″. A programação festiva foi comandada pelo próprio presidente do clube social, Yedo Mendes, com assessoramento do vice-presidente, João Ribeiro e diretor-financeiro, João Vieira.

Coube a senhora Joice Ribeiro, esposa de João Ribeiro, entregar o buquê e Yedo Mendes a plaqueta para homenageada.



A cantora Brenda Moraes e o quinteto “Pagode das Meninas” comandaram com grande estilo a música para os associados, em meio aos comes e bebês em alto estilo.

Segundo Yedo, a programação do Cassazum foi organizada para todo este ano, sempre com fulcro de atender aos associados e ao público em geral, dentro de um padrão de época e que dá conforto e segurança a todos, como no último domingo, quando se celebrou o importante dia das mães.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar