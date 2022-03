Ver-o-Peso completa 395 anos neste domingo, 27, com celebração

O mais emblemático cartão postal de Belém completa neste domingo, 27, mais um ciclo de história. São 395 anos da maior feira ao ar livre da América Latina. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), estará presente nas comemorações de aniversário, que inicia com a celebração da missa, partir das 8h da manhã, no Mercado de Carne Francisco Bolonha.

Os parabéns e o corte do bolo de aniversário será realizado às 9h, em frente ao Solar da Beira, para celebrar junto com os feirantes.

Informações

O Complexo do Ver-o-Peso é composto pela Feira do Açaí, Pedra do Peixe, Mercado de Ferro, Mercado Francisco Bolonha, Solar da Beira e Feira livre, onde atuam 1.751 trabalhadores e trabalhadoras cadastrados na Secretaria Municipal de Economia (Secon), em uma área quase 30 mil metros quadrados.

O Ver-o-Peso é administrado pela Secon, que realiza o ordenamento diário da feira. Outros órgãos municipais também garantem a limpeza, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan); segurança, pela Guarda Municipal de Belém (GMB); e transforma o local em cultura e turismo, por meio da Fundação Cultural do Munícipio de Belém (Fumbel).

