Ver-o-Peso completa 396 e festa acontece com bolo e anúncio de obras de revitalização

Em mais um aniversário do Complexo do Ver-o-Peso, que acontece nesta segunda-feira, 27, a Prefeitura de Belém não vai somente realizar uma programação diversa e gratuita para atender a população da cidade, mas, também garantir a revitalização do espaço, a partir do contrato de empréstimo firmado com a Caixa Econômica Federal, recentemente, no último dia 23, no valor de R$ 100 milhões. A informação foi divulgada pelo prefeito Edmilson Rodrigues.

A obra tornará o espaço mais moderno e, com a nova reorganização, dará mais conforto aos feirantes, consumidores e aos milhares de visitantes que vão ao local – o principal cartão -postal de Belém e maior ponto de comercialização de alimentos e da cultura da cidade. Apesar de toda essa importância, há 20 anos o Ver-o-Peso não recebe nenhum grande reparo.

“Serão obras para tornar Belém mais bonita e, principalmente, fazer o povo da periferia exercer sua cidadania. O sucesso com a liberação do recurso com a Caixa é resultado da boa relação que o Governo Municipal passa a ter com o atual Governo Federal”, disse o prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues.

A maior feira a céu aberto da América Latina, onde de tudo é encontrado, especialmente os saborosos e exóticos frutos paraenses, sempre esteve nas ações de políticas públicas da Prefeitura de Belém. Por isso, a gestão municipal está com o projeto em curso de revitalização de todo o Complexo do Mercado do Ver-o-Peso, que incluiu a revitalização da Feira, dos Mercados de Carne e Peixe e da Feira do Açaí.

O projeto está em fase de finalização e ainda este mês deve ser apresentado ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, já com orçamento, para, assim, iniciar o processo de licitação que vai contratar a empresa responsável pela obra.

Para finalizar o projeto de reforma do local, valorizando a participação popular em todos as suas fases, na manhã de 7 de novembro passado, o prefeito Edmilson Rodrigues visitou o Complexo do Ver-o-Peso, acompanhado da equipe de secretários, para ouvir as necessidades dos comerciantes que atuam do espaço.

OBRAS

As obras onde o recurso de R$ 100 milhões será aplicado são estruturantes para a cidade. Além de facilitar o dia a dia da população, vão preparar a Belém para receber a Conferência das Nações Unidas Sobre as Mudanças Climáticas (COP-30) em 2025, evento que Belém é a única candidata do Brasil a sediar.

Além do Ver-o-Peso, os 100 milhões de reais será aplicado em obras de infraestrutura na cidade geridas pela Prefeitura, como a nova Senador Lemos e o Mercado de São Brás.

Acompanhe diversa programação que a Prefeitura de Belém realiza pelos 396 anos de comemorações pelo aniversário do Complexo do Ver-o-Peso

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 27 de março

Das 8h às 13h

Local: Solar da Beira

Orientações psicossociais e jurídicas;

Orientações sobre o CadÚnico;

Distribuição de mudas e campanha de educação ambiental;

Emissão de carteira de trabalho e orientação sobre os serviços do Portal do Trabalhador;

Emissão de carteiras de identidade;

Campanha de vacinação;

Orientações e informações sobre as linhas decrédito do Banco do Povo; e

Orientações sobre o processo de inscrições para o Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Local: Estacionamento do Ver-o-Peso

Às 9h30 – Bolo de Parabéns pelos 396 Anos do Ver-o-Peso

Atividades de qualidade de vida e lúdicas com as crianças;

Banda da Guarda Municipal de Belém;

Atração cultural (grupo de carimbó); e

Desfile Movimento de Valorização da Moda Autoral Paraense.

Das 14h às 17h

Oficina de orientação de reaproveitamento dos residuos liquidos e orgânicos com as boieiras do Ver-o-Peso

Local: Mercado Bolonha

Hora: 15h.

Oficina de Orientação de Manipulação de Alimentos

Local: Solar da Beira

Hora: 15h.

Imagem: Agência Belém