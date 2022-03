Ver-o-Peso faz aniversário e continua fomentando a economia de Belém

A feira do Ver-o-Peso, o maior logradouro do gênero a céu aberto na América Latina, estará no berço amanhã, domingo, 27. Além de ser o cartão postal da capital paraense, com suas belas construções, tipo os mercados de Carne e de Peixe, com suas quatro torres de ferro, é um dos pontos mais importantes para o fomento da economia não apenas da cidade de Belém, como de toda a Zona Metropolitana e, quiçá, do Estado do Pará. Uma vasta programação foi elaborada para celebrar a data e deverá contar com as presenças do governador Helder Barbalho e do prefeito municipal Edmilson Rodrigues.



Ontem, sexta-feira, 25, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA apresentou um estudo acerca da importância econômica do Ver-o-Peso para Belém e todo o Pará.



O Veropa, como é popularmente e carinhosamente chamado pelo povo de Belém, no dia 27 de Março de 1627 foi Inaugurado em Belém. O espaço completa 395 anos nesse domingo. Em condições normais, a estimativa é de que circulem diariamente no complexo do Ver-o-Peso cerca de 50 mil pessoas.



Ao longo destes quase 400 anos de existência, o Ver-O-Peso, em Belém, se transformou em um gigantesco complexo, com quase 30 mil metros quadrados de área, sendo considerada hoje, a maior Feira Livre a céu aberto da América Latina, onde trabalham aproximadamente cinco mil pessoas distribuídas em cerca de 12 atividades comerciais (com vendas de frutas, verduras, legumes, peixes, carne, mariscos, aves vivas, farinha, comidas típicas regionais, ervas e cheiros, tucupi, maniva, Açaí, artesanato e importados), espalhadas pelo chamado Complexo do Ver-o-Peso (composto pelo Mercado de Peixe, Mercado de Carne, Praça de Alimentação e a Feira do Açaí). Estima-se que a contribuição conjunta de todas as atividades do Complexo do Ver-o-Peso injetem na Economia paraense diariamente cerca de R$ 1 milhão de reais.



Os dados levantados mais uma vez no estudo do Dieese/PA, sobre o Complexo do Ver-o-Peso em Belém, em relação as suas principais atividades, impressionam a cada ano. No caso especifico da movimentação do pescado no Ver-o-Peso, os números são gigantescos, e coloca o Estado do Pará está entre os maiores produtores de Pescado do Pais. Só para se ter uma ideia, contribui com a Balança Comercial Nacional com cerca de 20,00% de todo o pescado produzido. A produção paraense é de cerca de 300 mil toneladas ano e uma parte considerável desta produção escoa diariamente pelo Complexo do Ver-O-Peso. A estimativa é de que por dia transitem através do Complexo entre 80 a 100 toneladas de pescado, chegando a 150 toneladas por ocasião da Semana Santa.



Entre 12 a 15 toneladas são comercializadas diariamente no próprio Mercado do Ver-o-Peso, o restante são distribuídos pelos demais Mercados Municipais e Feiras da Grande Belém e/ou exportados através de caminhões Frigoríficos para outros Municípios do Estado e também para outros Estados da Federação.



TURISMO

O Complexo do Ver-O-Peso é visitado por dia por milhares de turistas, para uma simples foto, mas principalmente para a compra de frutas da região e das famosas ervas medicinais e cheiros do Pará. São turistas de outros Estados e até de outros países.

O maior e o mais antigo entreposto comercial da Amazônia é um lugar em que se vende praticamente de tudo. O comércio pesqueiro domina o lugar com as vendas de cerca de 40 tipos diferentes de pescado como a dourada, pescada branca, pescada amarela, pescada gó, filhote, tamuatá, corvina, cação, enchova, pratiqueira, tambaqui, tucunaré, mapará, xaréu, sarda, pirapema e outros tantos, de uma variedade de peixes inédita no Brasil e no mundo.



Já a Feira do Açaí (mesmo com todos os problemas ligados à sazonalidade e comercialização) estima-se que a comercialização média por ano alcance cerca de 30 toneladas do produto, movimentando uma receita gigantesca com estas vendas.



AÇAÍ E FARINHA



Ainda segundo o Dieese/PA, além do Peixe e do Açaí, são comercializados diariamente também dezenas de outros produtos, entre eles a Farinha de Mandioca e os produtos Hortis (Hortaliças, Verduras e Legumes), assim como as Frutas Típicas da Região. No caso da Farinha, são cerca 30 vendedores comercializando por dia, entre 4,0 mil a 5,0 mil quilos de farinha de mandioca com uma média mensal de aproximadamente 140 mil quilos. O produto, em sua maioria, vem das ilhas próximas de Belém, como também de Santa Izabel, Capitão Poço e outras cidades do Nordeste paraense. A média anual da comercialização da Farinha de Mandioca no Complexo do Ver-o-Peso nos últimos nove anos, está estimada em aproximadamente 100 toneladas/ano.



No caso dos hortifrutigranjeiros , os números também impressionam , estima-se que sejam comercializadas no Complexo do Ver-o-Peso aproximadamente 30 toneladas de hortaliças, legumes e produtos de granjas mensalmente.



Mais de 70 vendedores comercializam cerca de 10 mil maços de verdura por dia a preços que oscilam entre R$ 1,50 e R$ 3,00 a unidade, o que resulta numa renda expressiva em um dia movimentado.

Cheiro-verde, Alface, Tomate, Caruru, Alface, Couve, Alfavaca, entre outros, dobram de quantidade na época da safra. No setor de cereais, cerca de duas toneladas são comercializadas por dia, contando-se arroz, feijão e outros grãos vendidos nas barracas próximas ao Mercado de Peixe. Há ainda os vendedores de bombom de cupuaçu e de polpa de frutas, a venda varia de acordo com a safra, mas a variedade é grande em qualquer época: cupuaçu, bacuri, maracujá, acerola, goiaba, taperebá, e outras são vendidas no atacado e no varejo.



TUCUPI



Na Feira do Ver-o-Peso também acontece a maior comercialização diária do Tucupi e da Maniva. Estas vendas crescem mais ainda na época do Círio de Nazaré.

Em função de tudo isso, ao fazer mais um aniversário, agora o 395º ano, o Ver-O-Peso continua tendo uma importância econômica gigantesca não só para a Economia de Belém (Capital), mas para todo o Estado do Pará.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar

Edição de texto: Robrerto Barbosa