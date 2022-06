Ver-o-Peso mantém a tradição do banho cheiroso em homenagem a São João Batista

Hoje é celebrado, pela Igreja Católica, o Dia de São João Batista, santo importante da igreja, posto que, narra a história bíblica que ele era primo de Jesus Cristo em segundo grau, já que sua mãe, Santa Izabel, mulher de Zacarias, sacerdote judeu, era irmã de Maria, a Mãe de Jesus. Em função dessa tradição toda, que passa pelas fogueiras, nesta sexta-feira, 24, a maior feira aberta da América Latina, o Ver-o-Peso, realiza o tradicional banho de cheiro para comemorar a data. Todo ano, milhares de pessoas vão atrás das ervas regionais para usar nos banhos e atrair coisas boas, segundo a tradição.

O movimento nas barracas de ervas é intenso neste dia, inclusive, atraindo o turismo regional, que gera renda para os comerciantes locais.

O Ver-o-Peso conta com 57 barracas de ervas de cheiro, onde a tradição passa de mãe para filha, como é o caso de Joseane Teles, 41, erveira e que trabalha há 30 anos no local. “Essa tradição tem muitos anos, acredito que eu não era nem nascida”.

Joseane explica que os antigos falam que o banho de São João traz muitos benefícios. “Eu aprendi a técnica de macerar com a minha mãe, desde pequena ela fazia o preparo para eu tomar o banho de ervas, então eu aprendi tudo com ela”, conta a erveira.

Muita gente acredita que o banho de cheiro serve para atrair a prosperidade, expelir energias ruins, trazer sorte, sucesso e o “abre caminho”, e claro, ajuda chamar a felicidade.

No preparo do banho de cheiro são usadas as ervas: chega-te-a-mim, erva de São João, manjericão, jalapão, estoraque, pataqueira, priprioca, patchouli, entre outras.

As ervas são lavadas, cortadas e misturadas com água de colônia ou água de cheiro dentro de uma bacia ou alguidar para intensificar o cheiro. Depois de 30 minutos, as erveiras esfregam uma na outra, técnica conhecida como maceração. E por último, são colocadas nas garrafas e estão prontas para a venda.

As épocas mais procuradas para fazer o banho são Ano Novo, Natal e a festa de São João, segundo as vendedoras de ervas do Cer-o-Peso.

TRADIÇÃO

Para a Wanda da Anunciação, 71 anos, aposentada, acostumada a tomar o banho de cheiro todos os anos, São João representa muito para sua família, por isso, todo ano venho ela vai ao Ver-o-Peso comprar as ervas para o banho de cheiro. “É um banho que traz alegria, minha família também faz esta tradição”, conta.

Já Deyse Porto, 44 anos, diarista, garante que o banho tradicional de São João traz muitos benefícios. “Ele limpa o corpo, faz a gente se sentir mais leve, de vez em quando costumo fazer na minha casa”.

“Eu acredito no banho ervas porque sou filho de santo e dirigente de uma casa, então, tenho fregueses que vão lá para tomar banho e fazer uma elevação espiritual na vida de cada um deles”, conta Antônio Carlos, 46 anos, pedagogo.

Ele ainda completa. “Eu fui umbandista, hoje em dia sou do candomblé, então tenho clientes que buscam esse banho para conseguir limpar a aura. Todos os anos e todos os dias venho para cá, não é só no São João que faço banho para eles, é diariamente”.

No mês de junho é comemorado o Dia de São João Batista considerado um santo festeiro e segundo a tradição do cristianismo, quando ele nasceu foi acesa uma fogueira para celebrar a sua vinda. Por isso, ele se tornou um importante personagem da festa junina.



Imagens: Agência Belém