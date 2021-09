Ver-o-Peso recebe novos containers para receber descarte de resíduos

A prefeitura de Belém por meio da secretaria municipal de saneamento (Sesan) distribuiu nesta sexta-feira (17) no complexo do Ver-o-Peso dez containers com capacidade de mil litros, que tem como objetivo receber descarte de resíduos para evitar sujeiras no chão.

A iniciativa da distribuição dos containers faz parte do programa Belém Bem Cuidada, que prevê a limpeza e o cuidado com a cidade. A retirada dos resíduos dos containers será feito periodicamente, para evitar o acumulo de lixo e sujeira nas ruas.

Foto: Larissa Martins