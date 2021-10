Ver-o-Peso recebe uma grande lavagem nesta sexta

A prefeitura de Belém por meio do Programa Municipal Belém Cuidada, vai realizar nesta sexta-feira(22) uma grande lavagem na feira do Ver-o-Peso, a ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) na qual tem o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) na organização e ordenação do trânsito.

Dois carros pipas serão utilizados para fazer a grande lavagem, a equipe será composta por 50 homens da Sesan que estarão efetuando o trabalho de lavagem previsto para acontecer no horário de meio dia. O serviço vai abranger o mercado de Peixe até o estacionamento ao lado da estação das docas percorrendo todo o espaço da feira do Ver-o-Peso.

A ação no Ver-o-Peso que faz parte do Programa Municipal Belém vai entrar para o calendário mensal da Secretaria Municipal de Saneamento. No evento, as erveiras do espaço pretendem abençoar o lugar com as suas famosas receitas para atrair prosperidade.

O vice-prefeito de Belém Edilson Moura marcara presença na ação, acompanhado da secretária de Saneamento, Ivanise Gasparim.

Foto: caupa