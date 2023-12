Ver-o-Peso: trabalhadores da feira conhecem projeto de reforma

A obra de reforma do complexo do Ver-o-Peso, terá um investimento previsto de R$ 82 milhões, e deve iniciar em 2024, melhorando a qualidade das condições de trabalho de quase 1.200 permissionários cadastrados na Secretaria Municipal de Economia de Belém (Secon), que trabalham no local.

Na manhã desta quarta-feira (13), os trabalhadores e trabalhadoras da Feira do Açaí e da Pedra do Peixe participaram de mais uma reunião de apresentação do projeto de reforma do complexo realizada pela Prefeitura de Belém a exemplo do encontro com mais de 200 permissionários do segmento de alimentação realizada na terça-feira,12, com a mesma finalidade.

Somente na Feira do Açaí há 99 permissionários registrados pela Secon. Modernizar e ampliar o sistema elétrico, reformar os banheiros, trocar a lona do espaço de alimentação, modernizar a iluminação pública e mudar o revestimento dos boxes estão entre as alterações a serem feitas no espaço. Já na Pedra do Peixe serão instalados atracadores novos para as embarcações e também será feita uma dragagem profunda no local.

O encontro foi coordenada pela Secon com a participação dos demais órgãos municipais envolvidos no projeto de reforma do complexo do Ver-o-Peso, uma das obras municipais estruturantes que preparam a cidade para receber a Conferência das Nações Unidas Sobre o Clima (COP-30), que será realizada em novembro de 2025.

De acordo com o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, a ideia dessas reuniões é que a obra tenha participação dos feirantes do começo ao fim, com eles fazendo suas sugestões ao projeto de reforma do espaço, de acordo com suas necessidades. “Queremos o Ver-o-Peso da melhor forma, para atender dignamente as necessidades dos trabalhadores e dos consumidores”.

Foto Arquivo: Ag. Belém Marcos Barbosa