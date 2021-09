Ver-o-Peso, um dos locais bem visitados durante a programação do Círio de Nazaré, em Belém

Ano passado, mesmo sem as tradicionais procissões, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas de Belém saudar a Virgem de Nazaré, e a exemplo de anos anteriores, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e a Secretaria de Estado de Turismo – SETUR/PA, pesquisaram quem são essas pessoas, se turistas ou não, de onde vêm e o porquê da viagem, assim como o gasto presumido de cada uma na capital paraense.



O estudo do Dieese/PA em conjunto com o Governo do Estado do Pará, por meio da Setur sobre os Turistas no Círio está desdobrado em duas partes: a primeira com analise sobre o perfil desses turistas (todos de fora do Pará) que estiveram em Belém por ocasião dos festejos alusivos ao Círio/2020, que em função da pandemia teve um formato totalmente diferente dos anteriores. Já a segunda parte, trata das estimativas de participações e da entrada de recursos dos turistas no Círio deste ano de 2021, explicou para a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ o supervisor técnico do órgão de pesquisas, economista Roberto Sena.

Resumo da Pesquisa:

CÍRIO – 2020

• Principais estados emissores de turistas para o Círio de Nazaré em 2020 foram: São Paulo – 16,1%; Maranhão – 17,2%; Ceará – 8,8%; Rio de Janeiro – 13,4%; Amapá – 5,3%; Amazonas – 6,7%; Minas Gerais – 2,5%; Pernambuco – 5,1%; Paraná – 3,5%; Tocantins – 0,4%; Rio Grande do Norte – 1,8% e Outros – 19,2%.

• Segundo o gênero: O público masculino e feminino presentes com frequência bem aproximada no Círio de 2020: Masculino – 51,3%, Feminino 47,7%.

• Faixa etária: Neste quesito, a faixa etária dos visitantes foi de:

18 a 25 anos – 9,1%, 26 a 34 anos – 22,5%, 35 e 50 anos – 42,1%, 51 a 65 anos – 19,3%, Mais de 65 anos – 7,0%.

• Faixa salarial dos turistas em visita ao Círio de Nazaré, foi de: Até 01 salário – 7,0%; De 1 a 3 salários mínimos – 26,3%; De 3 a 5 salários mínimos – 22,1%; De 5 a 8 salários mínimos – 19,3%; De 08 a 12 salários mínimos – 9,1%; Mais de 12 salários – 3,9%.

• Situação profissional: Empregados – 84,9% e Desempregados- 15,1%

• Atividade profissional: dentre as principais atividades profissionais identificadas no perfil do turista do Círio de Nazaré-2020: Professor, estudante, engenheiro, funcionário público, advogado, médico, empresário, do lar, enfermeiro, comerciante, bancário e outras ocupações.

• Meio de hospedagem: Dentre os principais formas de hospedagem utilizados pelos turistas em visita ao Círio de Nazaré – 2020: Hotel – 40,0%; casa de parentes – 34,0%; casa de amigos – 18,9%; hospedaria (pensão) – 1,4%; casa própria – 1,8%; casa alugada – 1,8%; Flat – 0,4% e Outros – 1,4%.

• Meio de transporte utilizado: Os principais meios de transporte utilizados pelo turista em visita ao Círio de Nazaré – 2020: Avião – 79,6%; Ônibus de empresa – 11,9%; Automóvel particular – 5,3%; Ônibus de excursão – 0,4%. Navio – 2,8%; Barco – 1,4%.

• Forma de viajar: No quesito forma de viajar, constatou-se que os turistas em visita ao Círio de Nazaré – 2020: Viajaram com a família – 52,3%; Viajaram só – 34,7%; Viajaram em grupo – 13,0%

• Veículo de propaganda: Dentre as formas pelas quais o turista tomou conhecimento do Círio de Nazaré – 2020, entre as principais estão: Amigos ou parentes – 73,0%; Mídias digitais – 7,4%; Televisão – 9,1%; Folhetos, revistas ou publicações – 0,4%, Outros – 10,1%

• Intenção de voltar: Quanto a intenção de retornar, temos: Tem intenção de retornar à Belém por ocasião do Círio de Nazaré: 99,9% e Não pretende retornar- 0,1%.

• Permanência média: Os turistas permaneceram em média de 7,8 dias na cidade.

Locais mais visitados:

1- Basílica de Nazaré – 27,0% ,

2- Estação das Docas – 26,0%,

3 – Ver-o-Peso – 20,0%

4 -Mangal das Garças – 8,0%,

5- Portal da Amazônia – 5,0 %, 6- Museu Emilio Goeldi – 0,0% ,

7 – Museu de Arte Sacra – 0,0%,

8 – Polo Joalheiro – 0,0%,

9- Hangar 0,0%

10- Outros – 14,0%

Foto: Nazaré Sarmento/Ronabar