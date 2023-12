O prefeito Edmilson Rodrigues prepara um pacote para a reforma do novo complexo do Ver-o-Peso que, como todos sabem, é a maior feira a céu aberto da América Latina. O prefeito quer fazer as adequações já com vistas à COP 30, haja vista que o logradouro é o principal cartão postal da cidade e precisará estar preparado para receber as centenas de turistas que virão para Belém participar da conferência do clima organizada pela ONU. Inclusive, os feirantes da área já estiveram reunidos, no solar da beira, com os responsáveis pela obra, quando conheceram o projeto e ficaram sabendo como serão feitas as coisas, já que, em obras, todo mundo acaba sendo deslocado.