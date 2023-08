Veraneio 2023 tem saldo de 28 mortes e 82 acidentes nas rodovias paraenses, diz a PRF

A “Operação Férias Escolares 2023” da Polícia Rodoviária Federal registrou um saldo de 28 vítimas fatais e 82 acidentes nas rodovias federais no Estado do Pará. A operação se encerrou anteontem, seguda-feira, 31.

Os trabalhos da PRF, que, na Rodovia BR-316, contaram com o apoio do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Detran e Semutrans, começaram no dia 30 de junho deste ano.

Conforme as informações da PRF, divulgadas ontem, terça-feira, 01, ocorreram 40 acidentes graves. Das 82 ocorrências gerais, além das vítimas fatais, 83 pessoas ficaram feridas. O órgão voltou a frisar que a maioria dos casos decorreu de imprudências dos condutores de veículos.

NÚMEROS

Ainda de acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, houve fiscalização de 13.412 veículos e 16.182 pessoas, além de terem sido realizados 9.247 testes de alcoolemia, com um total de 179 autuações por combinação entre álcool e direção. As outras infrações mais observadas foram por ultrapassagens erradas, não utilização do cinto de segurança, do capacete e dos dispositivos de retenção para crianças (DRC) — com totais respectivos de 1137, 346, 324 e 108 autuações.

Também foram presas 123 pessoa, das quais, 25 por embriaguez ao volante e cinco por tráfico de drogas. Durante a operação, 23 veículos com registros de furto e roubo foram recuperados e 14 com sinais de adulteração foram apreendidos.

Ainda durante a Operação Férias Ecolares, a PRF apreendeu mais de 46 mil produtos piratas e sem pagamento de imposto, cinco armas de fogo, 87 munições, 121 quilos de cocaína e 15 quilos de maconha.

Em relação aos crimes ambientais, foram apreendidos mais 100m³ de madeira e 1,5 toneladas de pescado ilegal.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar