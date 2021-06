Verão 2021 de Mosqueiro terá “Patrulhão” e ações de saúde e lazer

O verão 2021 de Mosqueiro será diferenciado em função da pandemia da Covid-19. Um conjunto de medidas preventivas de segurança, saúde e fiscalização de alimentos, um intenso trabalho de policiamento para combater a venda de bebidas alcoólicas para o público jovem e adolescente, crianças desacompanhadas, trânsito, som automotivo em volume desautorizado e muitas ações educativas para o segmento da saúde estão sendo providenciados. Entre as novidades estão sistema de monitoramento eletrônico com câmeras instaladas em pontos estratégicos da ilha e chips de identificação dos pets para ajudar nos casos de roubos ou fuga do animal. Também não está descartado o “Patrulhão”, quando todos os órgãos de segurança saem às ruas para combater violência e fiscalização do Decreto Estadual de prevenção à Covid-19.

Reforço – A agente distrital de Icoaraci, Vanessa Egla, adiantou que será um verão de grande responsabilidade, por isso, todas as medidas que competem aos setores públicos municipais e estaduais estão sendo tomadas. A Polícia Militar, Guarda Municipal, Superintendência da Mobilidade Urbana (SeMob) e Corpo de Bombeiros estarão com reforço no efetivo.

Os primeiros passos da organização da operação verão foram dados na manhã desta terça-feira, 22, durante reunião na sede da Agência Distrital de Mosqueiro. O coronel Mariuba, camandante de Policiamento da Capital, adiantou que a Polícia Militar montará uma base operacional em frente à praia do Chapéu Virado. O local será dotado de equipamento de monitoramento eletrônico, para acompanhar a movimentação de mais dez câmeras espalhadas por áreas estratégicas de Mosqueiro. O sistema será administrado pelo Centro Integrado de Operações (CIOP). Mais de cem policiais militares estarão envolvidos na operação.

Fiscalização – Haverá ainda integração com a Divisão de Policia Administrativa (DPA) e Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DEMA). “A fiscalização tem que ser intensa, pois, ainda estamos sob o contexto da pandemia e, diferentemente do ano passado, quando as praias estavam fechadas ao público, este ano já estamos no bandeiramento amarelo, com pessoas nas praias”, disse o coronel, que defende ainda grande rigor na fiscalização de bares, que comercializam bebidas alcoólicas. “Para estes casos, a primeira ação será de notificação, e os casos reincidentes serão autuados e multados”, completou o comandante, que parabenizou a iniciativa da Agência Distrital em propor as ações de modo integrado da operação verão 2021.

Quanto à Guarda Municipal, o subcomandante Sinderval Tavares Bittencourt demonstrou preocupação com os trabalhos de apoio às fiscalizações ao comércio ambulante. Ele disse que durante a pandemia, muitos pais de família perderam o emprego e migraram para a informalidade, gerando um problema social que não pode ser combatido com força policial. “Teremos que ser habilidosos com essas pessoas, já que se trata de problema social de clamor público e não podemos apreender um equipamento ou material de trabalho. Por isso, é muito importante que essas pessoas colaborem com nosso trabalho e respeitem o que estiver estabelecido pelas autoridades públicas”, disse.

A Guarda Municipal de Belém vai atuar no verão de Mosqueiro com 110 agentes, nove viaturas e nove motocicletas. “Nosso efetivo está reduzido e nós sabemos da complexidade dessas operações, mas estamos à disposição para dar cumprimento ao decreto estadual de prevenção à Covid-19”. O major Marcus Veloso, subcomandante do Corpo de Bombeiros, disse que o planejamento da corporação está pronto e que todas as praias da ilha serão atendidas regularmente.

Áreas de risco – A Defesa Civil Municipal destacou a importância de sinalização com uso de placas nas praias que oferecem risco de deslizamento das encostas por conta das erosões. Um dos casos mais sérios está na praia do Marahú. “Precisamos agir preventivamente, sempre com ideal de salvar vidas”, destacou Claudionor Correia, coordenador operacional do órgão, que ainda acrescentou o alerta ao público sobre o risco do cerol chileno, usado nas linhas das pipas. “Isso é outro ponto que merece grande atenção”, completou.

Na área social – O conselheiro tutelar Josenildo Almeida destacou a importância do combate ao trabalho infantil. Ele disse que, devido à pandemia, muitas crianças voltaram às ruas em busca de trabalho e que em Mosqueiro há casos de crianças que desembarcam na ilha sem acompanhantes ou responsáveis. “Quero parabenizar a inciativa da integração dos órgãos para o verão, quando Mosqueiro vira o centro das atenções e muitas crianças chegam aqui sem os pais e saem em busca de trabalho, sendo uma situação muito perigosa”, destacou.

“O Conselho Tutelar estará atuando em parceria com a Polícia, Bombeiros e Guarda Municipal e se fosse possível gostaríamos de ter a participação do Ministério Público e do Juizado da Infância, mas sabemos que devido à pandemia, muitos servidores e voluntários estão afastados, mas nós contamos com apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Funpapa, e da ADMOS, para realizarmos o nosso trabalho”, disse.

Saúde – Na área da saúde, segundo a diretora geral da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Brito, Mosqueiro vai receber toda atenção necessária com grande campanha educativa e de orientação à prevenção ao novo coronavírus. Ela explicou que a Sesma tem garantido investimentos volumosos no combate à pandemia, inclusive, com a compra de usina de oxigênio. Em Mosqueiro, o Hospital Geral recebeu uma tenda exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeitas de Covid-19 e está realizando a campanha de vacinação, entre outras melhorias.

Para o verão, Ana Brito anunciou que o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está com projeto de instalar chips nos pets, contendo identificação dos proprietários para ajudar nos casos de perdas ou roubo dos animais. “Queremos dizer que a Sesma estará presente com todos seus equipamentos de campanhas educativas contra a Covid-19 e outras doenças que acometem a sociedade, lembrando que a meta da Sesma nos próximos quatro anos é garantir a cobertura de 100% na área da atenção básica da saúde”.

Aniversário – Dia 6 de julho será o aniversário de 126 anos do distrito de Mosqueiro. Para marcar a data, a Agência Distrital está programando uma série de ações de valorização da comunidade. Segundo a agente Vanessa Egla, a ideia é distribuir kits de higiene pessoal aos moradores em situação de rua, promover ação de beleza, além de inaugurar o Centro Cultural de Mosqueiro e o Caramanchão da praia do Chapéu Virado, que está completamente reformado em seus padrões originais de 1944.

“Queremos promover um verão com muita responsabilidade, cumprindo o que estabelece o decreto estadual de prevenção ao novo corona vírus e, para isso, estamos preparando essa operação integrada envolvendo todos os órgãos da administração pública direta e indireta, além das forças de segurança, que têm papel fundamental na manutenção da ordem pública”, destacou a gestora.

A operação Verão da Gente 2021 deverá ser lançada oficialmente na primeira semana do mês de julho.

Serviço

Veja como será o funcionamento de praias e do comércio, de acordo com o Decreto Estadual 800/2020

Praias – Liberadas

Festas – Proibidas

Barracas – funcionam dom 50% da capacidade

Músicas – autorizadas apenas cinco artistas no palco

Vendas de bebidas – autorizadas até 01h da manhã

Som automotivo – Proibido em volume desautorizado

Multa por descumprimento do Decreto – R$ 10 mil

Fechamento de bares, restaurante e similares – 01h da manhã

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém