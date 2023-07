Verão Amazônico: dez motivos para conhecer Altamira

Altamira, carinhosamente conhecida como “A Princesinha do Xingu”, é guardiã de rica fauna e flora, acessíveis a apenas algumas horas do centro urbano, pelo rio ou por estradas, em comunidades ribeirinhas como as que vivem na comunidade Maribel, às margens do rio Iriri ou na Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, entre outras às proximidades do rio Xingu.

Conhecer essas riquezas, navegar nesse rio, é vivenciar experiências inesquecíveis, heranças dos ancestrais indígenas xinguanos.A ORLA A Orla de Altamira, às margens do rio Xingu, é uma das mais modernas e atraentes do Pará. Cartão postal do maior município do Brasil, terceiro maior do mundo. A extensão da orla é superior a 159 mil quilômetros quadrados, espaço ideal para se apreciar o pôr-do-sol, caminhar no calçadão, praticar atividades físicas e esportivas, se deliciar com o melhor da gastronomia da Amazônia. É onde acontecem importantes eventos, especialmente na Concha Acústica da Orla, ponto de encontro das famílias altamirenses e dos visitantes.

PRAIAS E PÔR DO SOL

O município de Altamira, que em 2023 completará 112 anos de criação, é um convite para se navegar por águas esverdeadas, cristalinas e refrescantes, relaxar em praias de areia fina e avistar a exuberante fauna e flora características da Amazônia brasileira. O rio Xingu é o caminho que diariamente traz para a cidade e devolve às aldeias, os povos tradicionais indígenas da região. É a casa do pescador xinguano. Praia da orla, praia do Massanori, do Cajueiro, Pedral e muitas outras recebem visitantes de Belém, dos municípios do Xingu e Transamazônica e até de outros países.

AVENTURA NA AMAZÔNIA

Em Altamira você pode vivenciar experiências incríveis. Aventuras ecológicas, esportes radicais, em contato com a mãe natureza, estão reservados em excelentes pacotes de viagens, que incluem trilhas, rapel, mergulho, corredeiras, cachoeiras, cavernas, passeio de caiaque, remo, pescarias, observação de aves e muito mais.

5º – Biodiversidade e sustentabilidade

Não é mito que a Amazônia abriga povos indígenas que vivem incomunicáveis, isolados dos centros urbanos, que tem sucuris gigantes, papagaios, araras azuis, onça pintada e outras espécies raras. E, o Pará é guardião de mais de 50% de todos os atrativos naturais da Amazônia, grande parte deles estão em Altamira.

CULINÁRIA

Tucunaré, pacu de seringa, caldeirada, são ingredientes que não faltam na culinária regada a peixes e camarões em Altamira. O cardápio do município é também rico em carnes e não faltam opções de churrascos. Se você procura algo mais caseiro, a galinha caipira é bem servida. Não esqueça que o Xingu e a Transamazônica são celeiros do agronegócio, do cacau, açaí, cupuaçu, castanha-do-Pará e outros frutos amazônicos. As sobremesas são regadas a doces, geleias, sucos, chocolates produzidos com cacau do próprio município e aquela pitada de imaginação e criatividade dos chef´s locais. Experimentar é decisão certa para se deliciar.

TURISMO

Na maior parte dos empreendimentos turísticos de Altamira os passeios são planejados de família para família. Por isso, existem praças, balneários, quadras esportivas, eco parques, pensados com muito conforto e segurança, acessíveis para idosos e principalmente crianças. Quiosques, playground, espaços com equipamentos de ginástica e quadras ficam disponíveis para a prática de esportes. Eventos culturais nesses espaços fortalecem a relação de pertencimento da população com o lugar.

8º – Rio Xingu Alimenta o presente e guarda o futuro

O rio Xingu tem cerca de 1979 quilômetros de extensão, nasce no estado do Mato Grosso e desagua no rio Amazonas, banha as cidades de São Félix do Xingu, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz e Altamira, maior município do Brasil. Navegar no Xingu é é marcar encontro com belas cachoeiras e corredeiras, se confraternizar com pescadores esportivos de todo o mundo, testemunhar a harmonia entre o cotidiano dos povos indígenas e ribeirinhos com o desenvolvimento sustentável gerado pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Inaugurada em 2016, com uma capacidade instalada de 11.233,1 MW, é a maior hidrelétrica 100% brasileira, utiliza, em seu reservatório principal, a tecnologia preservacionista fio d’água, que atende aos mais rígidos princípios de sustentabilidade, respeitando e cuidando não só do meio ambiente, mas das comunidades locais.

9º – Comunidades indígenas guardam saberes e tradições

A área etnográfica “Médio Xingu”, no Estado do Pará, é formada por povos indígenas pertencentes a três troncos linguísticos distintos: Tupi (povos Assuriní do Xingu, Araweté, Parakanã, Juruna, Xipaya e Kuruaya), Macro-Jê (povos Xikrin e Kararaô) e Karib (povo Arara). Artesanato, danças, gastronomia, instintos de autopreservação e proteção da natureza, são algumas das características mais marcantes desses povos, que hoje vivem parte em Terras Indígenas, parte na cidade de Altamira, alguns no “beiradão” dos rios Xingu e Iriri e outros em isolamento voluntário na região do interflúvio Xingu-Bacajá e na Terra do Meio. O vale do rio Xingu constitui o limite norte de um imenso corredor de áreas protegidas de aproximadamente 26 milhões de hectares, formado, além do bloco de TIs do médio Xingu, pelo mosaico de Unidades de Conservação da Terra do Meio, pelo bloco de TIs Kayapó no sul do Pará e pelo Parque Indígena do Xingu, situado no norte de Mato Grosso. Conhecê-los é compreender a importância histórica dos povos indígenas para o mundo. Vem que Altamira te apresenta essa história.

A NOITE ALTAMIRENSE

O município de Altamira é atraente o ano todo. Acessível de carro ou de avião, abriga quase 115 mil pessoas, acolhedoras, simpáticas, cativantes. Festiva por natureza, a cidade tem noites bem agitadas, para todos os gostos. Bares, restaurantes, churrascarias, casas de show, cinema, fazem as noites de Altamira inesquecíveis. De dia, é possível aproveitar para realizar compras no centro comercial, galerias e outros espaços. Comprar, inclusive, um dos melhores artesanatos indígenas do Brasil, vestimentas e acessórios de primeira qualidade. Não esqueça, Altamira lhe oferece os melhores serviços de hospedagem, em hotéis na cidade ou pousadas em áreas mais reservadas. Festividades de São Sebastião, Carna Xingu, Páscoa, Chocolat Xingu, Festival Folclórico, Presente de Natal são apenas alguns eventos do calendário permanente de Altamira, um convite à mais para você visitar e apreciar o turismo no maior município do Brasil. Como chegar: Empresas de transportes rodoviários tem viagens diárias entre Altamira, Belém e outros importantes centros urbanos. Para quem prefere mais comodidade e rapidez, o município tem um voo diário para Belém e de Belém para o Aeroporto de Altamira. (Texto: Benigna Soares – AIJAM e ABRAJET PARÁ;

