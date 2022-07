Verão da Gente 2022 inicia torneio de futebol de areia em Mosqueiro

Nesta sexta-feira (15), o Verão da Gente 2022, inicia o torneio de futebol de areia na ilha de Mosqueiro, o tornei faz parte da programação esportiva elaborada pela Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer (Sejel).

Serão 20 equipes participando, com equipes masculinas e femininas, a cerimônia de abertura está previsto para acontecer a partir das 19h, na Arena da Sejel, localizado na praia do Farol, entre as barracas Estrela do Mar e Por do Sol .

Pela manhã, foram realizadas diversas atividades da Sejel continuam com o treinamento funcional, ás 8h, e hidroginástica, ás 9h, na praia do farol. Na praça Matriz, quem esteve presente participou da aula de alongamento e ginastica.

Na tarde de hoje (15), as atividades retornam as 17h, com aula de yoga com a professora de ritmos, Luciana Oliveira, na arena da Sejel. Em seguida ás 17h30 haverá aula de aeroboxe, e as 18h aulão de ritmos. No coreto da Praça Matriz, a partir das 17h, alongamento e ginástica. As atividades da Sejel em mosqueiro seguem sempre de terça aos domingos, a partir das 8h.

Foto: Reprodução esportesdeareia.