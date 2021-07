Verão da Gente protagoniza universo feminino de Mosqueiro

A jovem cantora Tereza Mônica diz ser um prazer participar da programação do “Verão da Gente”, na ilha de Mosqueiro. Tereza, juntamente com Cintia Melo e Vanessa Carvalho formam o time feminino na apresentação musical especial de veraneio do Centro Multicultural Solar das Artes, inaugurado dia 6 de junho pelo prefeito Edmilson Rodrigues, durante agenda de aniversário de 126 anos de Mosqueiro.

No local, também é possível conferir o trabalho de mulheres artesãs mosqueirenses. “Mulheres incríveis que se destacam com seus trabalhos manuais e de gastronomia, nós só temos a agradecer”, afirma a cantora.

A programação Verão da Gente de Mosqueiro chegou à terceira semana com grande sucesso. Segundo a agente Vanessa Egla, a pauta com protagonismo feminino visa quebrar tabus históricos, nos quais a mulher não assumia o papel central. “Queremos dar visibilidade ao talento feminino de uma forma geral e, desde que assumimos estamos trabalhando essa nova leitura de oferecer oportunidades às mulheres e a programação tem a ver com isso, além de trabalhar o lado esportivo, com atenção à saúde mental e equilíbrio do corpo”, explica.

Economia Solidária também tem espaço no Verão da Gente

O grupo Mulheres Artesãs da Ilha de Mosqueiro, que é um empreendimento de economia solidária, participa da feirinha com uma produção belíssima de biojoias, peças em crochês, costura em feltro e tecidos e deliciosos bombons com sabores regionais. Segundo Lianete Carvalho, o evento da Agência Distrital está sendo uma ação inédita, pois desde 2014, o grupo buscava uma chance de mostrar um acervo talentoso que reúne até as famosas “varinhas do amor” da tradição cultural tupinambá.

“Nós somos da Rede Cooperação Mãos Solidárias- grupo Por do Sol da ilha de Mosqueiro, e estamos tendo pela primeira vez o privilégio de mostrar nosso trabalho, após longos anos de espera com participação de mulheres pescadoras e ribeirinhas da Baía do Sol, que começaram com o incentivo da Cáritas Brasileiras Norte II e, agora com apoio da Prefeitura e da Agência Distrital estamos tendo o privilégio de mostrar nosso trabalho”, explica Lianete Carvalho.

Outra expositora-artesã é Danielle Araújo. Ela faz pinturas em peças de cerâmica como vasos e telhas, além de peças em MDF. Para ela, Mosqueiro estava precisando resgatar e mostrar o talento feminino em todas as vertentes. Com a inauguração do Centro Multicultural, isso foi possível. “Nós queremos parabenizar a agente distrital pela iniciativa, pelo apoio e abertura desse espaço maravilhoso que será a vitrine de mostras culturais da nossa ilha”, ressalta.

Bem-estar com muita alegria na areia e nas águas de Mosqueiro

A programação Bem-Estar com aulas de yoga, danças circulares e lambaeróbica virou xodó da mulherada. Neste sábado, 24, a animação invadiu o anfiteatro do Chapéu Virado. A cada final de semana, mais pessoas se juntam ao grupo, que cumpre os protocolos de higienização sanitária.

Para a professora Leila Sousa, que comanda as aulas de ritmos, o verão é alegria e as pessoas gostam muito de dançar ao som de sucessos baianos que dominaram o Brasil em tempos de carnavais e trios elétricos.

A professora Luciana Martins, das danças circulares, avalia o momento como um grande reencontro das pessoas com o protagonismo feminino em evidência, já que as mulheres sempre saem na frente no cuidado com o corpo e a saúde. “As mulheres sempre buscam se cuidar e as terapias desenvolvidas nessa programação estão ajudando, pois temos aqui a terapia do cuidado com a saúde mental e, nós, mosqueirenes estamos muito agradecidas por estarmos nessa programação pela primeira vez”, avalia.

Para a psicóloga Roberta Levy, a programação está muito boa. A profissional está férias em Mosqueiro e não perdeu a chance e dançar na companhia do pai, Roberto Ribeiro, e da pequena Havah Levy, que no colo do avô também entrou na dança.

SERVIÇOS

PROGRAMAÇÃO BEM-ESTAR

29-30 E 31/07 (Anfiteatro do Chapéu Virado)

7H ÀS 10H

Centro Multicultural Solar das Artes

TERÇA A DOMINGO

17H ÀS 22H30

Exposição MABE alusiva aos 126 anos de Mosqueiro

Feirinha de Artesanato

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom