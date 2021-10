Verdades Secretas 2: estreia no Globoplay será aberta para não assinantes

O primeiro capítulo de Verdades Secretas II, novela original do Globoplay, vai estrear na plataforma com sinal aberto para não assinantes, no dia 20 outubro, às 21h30. A novidade foi anunciada com um teaser de imagens inéditas e a mensagem “não recomendada para quem tem algo a esconder.”

A continuação será exibida em duas versões: uma light na TV aberta e outra mais explícita no Globoplay

A estreia será comentada pelas redes do serviço de streaming e também do elenco da produção, alimentando a conversa com o público. Na sequência, a produção protagonizada por Camila Queiroz terá os dez primeiros capítulos disponibilizados na plataforma para os assinantes.

