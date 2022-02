Vereador acusa suplente de tentar tomar mandato ‘na marra’ em Palestina do Pará

O vereador, Sezostrys Alves da Costa (PSD), conhecido como “Sezostrys da Saúde”, acusa o 1º suplente, Jankelson Lima da Silva (PSD), de tentar tomar seu mandato parlamentar, “na marra”, na Câmara Municipal de Palestina do Pará, no sudeste do Pará.

“Sezostrys da Saúde” concorreu as eleições de 2020 “sub judice” e foi eleito com 141 votos. Já Jankelson Lima obteve 13 votos, ficando como 1º suplente. A rejeição nas contas eleitorais de “Sezostrys da Saúde” ocorreram por dois erros de sua própria defesa junto aos tribunais eleitorais.

O parlamentar vem recorrendo das derrotas na Justiça Eleitoral, o processo continua em tramitação, mas ele nunca foi afastado do cargo. No entanto, para surpresa do vereador, o advogado dele entrou no processo, nesta quarta-feira (2), e se deparou com um despacho, datado de 21 de janeiro de 2022, onde o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Belém (PA), negou o pedido de afastamento do vereador “Sezostrys da Saúde”, protocolado pela defesa de Jankelson Lima.

Para o parlamentar, existe “peixe graúdo” interessado na cassação de seu mandato. “Sezostrys da Saúde” acumula o cargo de vereador , em Palestina, e secretário de saúde na cidade de São João do Araguaia, cidades separadas por cerca de 75 km. O político é visto pela população com potencial enorme para exercer o mandato de prefeito em um futuro bem próximo.

Esta negativa do Tribunal Regional Eleitoral a Jankelson Lima se soma a várias outras tentativas destrambelhadas e sem razoabilidade de tentar tomar, “no braço”, o mandato de Sezostrys Costa, eleito pela população de Palestina do Pará. Como forma de protesto, Sezostrys divulgou a nota abaixo:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

SURPRESA FAZ COM QUE EU SIGA AINDA MAIS DETERMINADO E FIRME NA LABUTA

Como deve ser do conhecimento dos amigos e amigas, que enfrento um processo junto a Justiça eleitoral, que se iniciou desde a campanha eleitoral, em que ganhei na Justiça Eleitoral da Comarca de São João do Araguaia e meu registro de candidatura foi aprovado, tendo em vista que o motivo era uma diferença de saldo contábil, ou seja, tinha ficado saldo em conta, não houve dano algum ao erário público.

Contudo, recorreram e o processo seguiu adiante, que por falhas da defesa da época, o TRE/PA indeferiu meu registro, por presunção de trânsito em julgado, ou seja, sem a certeza, pois ainda havia recursos e como está provado, que o próprio Tribunal de Contas reconheceu seu erro e aprovou minhas contas. Como havia perdido no TRE/PA, recorrir ao TSE e de novo, por falha da defesa, as teses que deveriam constar, não foram todas inseridas e perdi o primeiro julgamento do Plenário do TSE em Brasília, que cabe recurso, o que foi feito pela nova equipe de Defesa e aguarda julgamento.

Apoiei a candidatura majoritária vitoriosa e filiado ao PSD – Partido Social Democrático, disputei a eleição municipal e graças a Deus, obtive os 141 votos, fui eleito Vereador da nossa cidade em novembro de 2020, para exercer o mandato de 04 anos, a mim confiado pela nossa população, ou melhor, por amigos e amigas que acreditaram e acreditam no nosso potencial.

Daí, pra minha surpresa, nesta quarta-feira (02/02/2022) foi publicado um despacho no meu processo no TSE, onde desta vez, após outras tentativas, ficou claro que na política pode se ver de tudo, o suplente do Partido PSD em que disputei a eleição, entrou com uma Ação, justamente, pedindo o meu afastamento imediato e a posse dele no mandato que foi confiado a mim e não ao mesmo, pela população, porque não ter conseguido o mandato no voto e de forma leal, como prever a legislação, ao invés de atuar desta forma, sorrateira e desleal.

Fico a pensar, em que cenário estamos, onde está a humildade e sensatez no ser humano, principalmente no autor desta ação e seus patrocinadores.

Com o coração brando e cheio de muita vontade de lutar, que deixo aqui minha gratidão aos meus amigos e amigas, e reitero, com ou sem mandato, sempre fiz o bem sem olhar a quem, sigo ainda mais firme e de cabeça erguida diante da nossa população, da nossa gente. Não há justiça mais justa e perfeita do que a de Deus, nosso criador. A labuta não para.

Sezostrys da Saúde

Vereador

Fonte: Portal Debate Carajás