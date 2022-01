Vereador de Mocajuba é executado a tiros na orla da cidade

O vereador de Mocajuba Gabriel Lopes (Solidariedade) foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (31), na orla do município do nordeste paraense. De acordo com a assessoria do político, ele foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que fizeram vários disparos de arma de fogo em sua direção, em um crime que tem características de execução.

A vítima estava passeando na orla de Mocajuba quando, por volta de 1h da madrugada, dois homens chegaram no local em uma motocicleta. Um deles já desceu do veículo apontando a arma para o vereador e, em seguida, iniciou os disparos. Ele ainda tentou correr, mas foi alcançado pelos algozes cerca de dez metros à frente, que fizeram novos disparos.

Ainda de acordo com a assessoria do vereador, tudo indica que ele tenha sido vítima de uma execução. Ainda não se sabe o motivo do crime e não há informações se Gabriel Lopes já vinha recebendo ameaças. Ele era vereador pelo partido Solidariedade e estava no segundo ano de seu primeiro mandato. O velório será a partir das 12h, na Câmara Municipal de Mocajuba.

Depois de cometer o crime, a dupla subiu na motocicleta e tomou rumo desconhecido. Quaisquer informações que possam ajudar a identificar e localizar os criminosos devem ser repassadas à polícia via Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações – Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Fonte: O Liberal