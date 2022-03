Vereador é preso suspeito de envolvimento em assassinato em Igarapé-Miri

O vereador Antônio Marques (MDB), 47 anos, conhecido como “Toninho do Murutinga”, foi preso, nesta quarta-feira (16), suspeito de envolvimento no assassinato de um rapaz, 22 anos, ocorrido na Vila Murutinga, zona rural de Abaetetuba.

A Polícia Civil deu ciência do pedido de prisão temporária, expedido pela Justiça, e conduziu o parlamentar para a Delegacia de Abaetetuba, onde ele ficou custodiado. O inquérito policial visa a investigação da suposta participação do vereador na morte do jovem.

Durante cinco dias, caso não seja provada a culpa do vereador no crime, “Toninho do Murutinga” será solto e passará a responder ao processo em liberdade. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços do parlamentar, mas nada de ilegal foi encontrado ou apreendido. O caso segue sob investigação.

Fonte: Portal Debate, com Roma News