Vereador morre em confronto após atirar em delegado

O vereador Jeozafa Moraes de Castro (PSDB), presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Rio Branco, em Mato Grosso, morreu em um confronto com a Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (2). O parlamentar disparou contra o delegado Marcelo Menezes, que cumpria um mandado judicial contra o político.

Segundo informações da polícia, Castro era um dos alvos da Operação Rota Cercada, que apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, homicídio e outros delitos. Durante a abordagem dos agentes, o vereador teria feito diversos disparos e alguns dos tiros acertaram o colete do delegado; um deles o atingiu de raspão. O policial foi socorrido e não corre risco de morte.

No último mês, dois homicídios ocorridos em Rio Branco foram atribuídos ao grupo criminoso alvo da Operação Rota Cercada. No dia 8 de fevereiro, o corpo de Fernando de Jesus Abreu, de 30 anos, foi encontrado em uma rua da cidade com diversos disparos de arma de fogo no rosto. Já no dia 15 do mesmo mês, o corpo de Adriano de Souza, de 40 anos, foi encontrado em uma obra, também com disparos de arma de fogo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal