Vereadora do PL e namorado são encontrados mortos em casa

A vereadora Yanny Brena (PL-CE) foi encontrada morta, juntamente com seu namorado Rickson Pinto, na manhã desta sexta-feira (3) na casa onde moravam, no interior do Ceará. Yanny tinha 26 anos, era médica e presidente da Câmara de Juazeiro do Norte.

Os dois corpos foram encontrados pela empregada doméstica da casa. A perícia já esteve no local por volta das 9h20, mas a causa da morte não foi divulgada. A Polícia Civil investiga o caso.

Yanny Brena completaria 27 anos no próximo dia 10 de março. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão, também do Partido Liberal.

Assessores da parlamentar informaram que ela não presidiu a sessão desta quinta (2) da Câmara de Juazeiro do Norte e que não entrava em contato com colegas de trabalho desde o dia anterior. A última sessão que presidiu foi na terça (28).

Com a morte de Yanny, o vereador Raimundo Júnior (MDB) assumirá a presidência da Câmara.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram Rickson Pinto