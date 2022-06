Vereadora Lívia Duarte é presença confirmada no lançamento de ação que apoia pré-candidaturas do movimento negro

A vereadora de Belém, Lívia Duarte (PSOL), é a única liderança negra do Pará com presença confirmada no lançamento do “Quilombo dos Parlamentos”, iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, que apoia mais de 100 pré-candidaturas de pessoas ligadas a esse movimento que disputarão vagas no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas de todo o Brasil, nas eleições de 2022. Lívia é pré-candidata a deputada estadual. O Quilombo dos Parlamentos será lançado em São Paulo na tarde desta segunda-feira, 06 de junho, com a presença do candidato à Presidência da República, Lula da Silva.

A Coalizão Negra por Direitos é uma ampla frente de organizações, entidades, grupos e coletivos do movimento negro. O “Quilombo dos Parlamentos” é uma ação suprapartidária, que visa reunir filiados do PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT e Rede, objetiva ampliar a representatividade no Legislativo a fim de contribuir com a construção de um projeto alinhado à luta antirracista que possa ser justo para todas e todos.

Saiba mais: https://coalizaonegrapordireitos.org.br/2022/06/04/quilombo-nos-parlamentos/

Crédito: Studio Tereza & Aryanne