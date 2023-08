Vereadora trans ameaça colega: “Vou entrar no banheiro onde sua mulher e filhas estiverem”

Durante sessão na Câmara Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (22), a vereadora trans Benny Briolly (PSOL) declarou ao vereador Douglas Gomes (PL) que entrará no banheiro onde a esposa e as filhas do parlamentar estiverem.

Os vereadores discutiam um projeto de saúde integral para a população LGBTQ+, do qual Gomes é contra e gravou um vídeo criticando a proposta e a possibilidade de mulheres trans entrarem em banheiros femininos.

Em resposta, Briolly declarou que entra e continuará entrando nesses espaços destinados a mulheres e desafiou o seu colega a tentar proibir que isso aconteça.

– Eu entro em banheiro feminino e vou continuar entrando. Eu vou entrar no banheiro em que sua esposa, suas filhas e em que todo mundo estiver – disse a vereadora trans.

E continuou:

– E eu quero ver se você vai ser mais bandido do que você é para me tirar e tirar as mulheres trans.

Pelo Twitter, Gomes compartilhou a declaração da vereadora e disse que sua equipe jurídica tomará as medidas cabíveis pela ofensa.

– Na sessão de hoje, fui atacado de forma covarde por defender o meu posicionamento contra o PL que previa a entrada de travestis em banheiros femininos das unidades de saúde de Niterói. Além dos ataques pessoais, minha família foi ameaçada!

Assista:

Fonte: Pleno News/Foto: Instagram @bennybriolly | @verdouglasgomes