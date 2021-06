Vereadores de Belém aprovam PL da equivalência de valores entre homens e mulheres

Hoje, terça-feira, 08, foi dia de sessão ordinária na Câmara Municipal de Belém que tem, na presidência da Mesa Diretora, o vereador Zeca Pirão, que já exerceu vários mandatos parlamentares, foi presidente e técnico do Clube do Remo. Pirão presidiu uma sessão histórica, em que os Pares votaram e aprovaram, em segundo turno, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município (LOMB), que prevê a correção de dívidas históricas com as mulheres. A cada homenagem, em nome de rua ou espaço público, com um nome masculino, o subsequente será obrigatoriamente feminino, a partir de agora.



O projeto será enviado para sanção do prefeito municipal de Belém, Edmilson Rodrigues que, certamente, acatará essa distorção que era histórica nos logradouros da capital paraense.

O autor do Projeto de Emenda, vereador Emerson Sampaio (PP) falou sobre a votação. “Para cada rua que seja homenageado com um nome masculino, o subsequente será um feminino, na tentativa de corrigir um erro histórico que nós temos, de esquecer as mulheres valorosas da nossa cidade. Os nomes femininos não podem ser apagados. A intenção é manter viva a história destas guerreiras”, pontuou o autor.



Para o presidente da Casa, vereador Zeca Pirão, “não se trata apenas de mais um projeto aprovado. Se trata de uma homenagem às mulheres, especialmente aqueles que escreveram com sua garra seu nome na história da humanidade, pois não homenagearemos apenas mulheres de Belém e do Estado, mas de todas as partes deste país e do mundo”. Zeca Pirão recebeu a visita do ex-governador e empresário Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, que lhe prestigiou neste que é um dia histórico para a luta de todas as mulheres. Carlos Santos têm acompanhado, sempre que possível, os grandes feitos administrativos que acontecem especialmente na capital do Pará, já que, na condição de homem público, se sente no dever de continuar a par dos acontecimentos, já que é conhecido como “O Amigo do Povo”.

Fonte: A Província do Pará