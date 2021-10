Vereadores de Marituba aprova lei de bolsa auxilio para alunos de cursinho

Foi aprovado na manhã desta última quinta-feira (30) na Câmara de Vereadores de Marituba o Projeto de Lei do Executivo Municipal que oferece um auxílio de 100 reais para os alunos do Cursinho Municipal.

O Cursinho Municipal de Marituba prepara alunos para vestibulares, ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e concursos públicos. As aulas são ministradas no Paróquia do Menino Deus e na Biblioteca Municipal, que recebem conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Filosofia, Geografia, Física, Química, Sociologia, História e Redação.

A bolsa auxilio vai ajudar no transporte daqueles que precisam se locomover até onde as aulas são ministradas, como também podem ser usadas para suprir outras necessidades do estudante como por exemplo, comprar apostilas, livros, material escolar e outros. O valor vai ser pago em três parcelas, no mês de outubro, novembro e dezembro.

Foto: Prefeitura de Marituba

Jornalista: Marina Moreira