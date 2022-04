Vereadores de Parauapebas impedem fiscalização da viagem de Darci Lermen a Dubai

Durante uma sessão ordinária, realizada pela Câmara Municipal de Parauapebas (CMP), realizada nesta terça-feira (5), os vereadores da base do Prefeito Darci José Lermen (MDB) rejeitaram o Requerimento Nº 005/2022 que tinha como objetivo fiscalizar os gastos públicos e benefícios obtidos com a viagem do gestor e sua comitiva aos Emirados Árabes, na cidade de Dubai, no mês de fevereiro de 2022.

O expediente foi protocolado pelo polêmico vereador Aurélio Ramos de Oliveira Neto (PSD), o “Aurélio Goiano”, protagonista de uma oposição solitária, mas ferrenha, ao governo Darci Lermen na Câmara Municipal de Parauapebas (CMP). Todos os vereadores presentes na sessão votaram contra o requerimento, com exceção de “Aurélio Goiano”. O resultado da votação mostrou a força do prefeito junto aos vereadores e a subserviência dos parlamentares ao governo de Parauapebas.

“Aurélio Goiano” teve seu mandato cassado, no dia 21 de outubro de 2021, acusado de quebra de decoro parlamentar, mas foi reintegrado à Casa de Leis, no dia 24 de fevereiro de 2022, pelo desembargador Mairton Marques Carneiro do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O polêmico edil poderá perder seu mandato novamente porque a CMP recorreu da decisão e o caso vai a julgamento no pleno do TJPA.

Já Darci Lermen e o vice-prefeito João José Trindade (PDT), o “João do Verdurão”, tiveram seus mandatos cassados pelo juiz eleitoral Celso Quim Filho, no dia 9 de março de 2022, sob acusação de captação ilícita de recursos para a campanha eleitoral de 2020, prática conhecida como “caixa dois”.

De acordo com a oposição, a cidade de Parauapebas encontra-se com problemas de toda ordem devido a situação político-administrativa do atual prefeito e sua briga com a Justiça Eleitoral para não ser cassado de uma vez por todas na Capital do Minério.

Fonte: Portal Debate