Vereadores querem duplicação da BR-222 entre São Félix e Morada Nova

Quatro vereadores solicitaram, por meio de requerimento, na sessão da última terça-feira (8), para que seja incluído no Plano Diretor de Marabá, em face da construção da nova ponte rodoferroviária ligando a Nova Marabá ao São Félix, a duplicação do trecho da BR-222 entre os núcleos São Félix e Morada Nova.

O vereador Miguel Gomes Filho, o Miguelito (PDT), foi à tribuna e disse que é hora de Marabá cobrar investimentos da mineradora Vale no que diz respeito a condicionantes da ponte, de forma que melhore a qualidade de vida das pessoas no município. Ele afirmou que o valor da obra está orçado em R$ 4,7 bilhões, mas que deve passar dos R$ 5 bilhões. “Um investimento dessa monta é muito alto. Ele vai impactar toda uma região. Se você analisar a situação da rodovia, ela não vai dar conta do fluxo de veículos, e não fica nada na região do Complexo São Félix. Isso é um absurdo e um abuso”, vaticinou.

O vereador afirmou que até o momento, ao que se sabe, a Vale quer destinar alguns quilômetros de asfalto ao município e a reforma da Estação Conhecimento, localizada justamente em São Félix. “A proposta agora é que a Vale revitalize a Estação Conhecimento… não podemos aceitar isso. É um absurdo. Pedimos que o plano Diretor de Marabá imponha uma condicionante para a nossa cidade, uma resposta importante para a sociedade”.

Na justificativa do documento, os vereadores Miguelito, Márcio do São Félix, Raimundinho do Comércio e Aerton Grande destacaram que é preciso maior investimento no Complexo São Félix, com necessidade de ampliar os projetos habitacionais e comerciais, aplicação de mais recursos em mobilidade urbana, buscando saídas para resolver os dilemas de engarrafamento na região.

Para o grupo de vereadores, a duplicação daquele trecho da BR-222 dará maior segurança aos transeuntes e diminuirá os acidentes, uma vez que o fluxo de caminhões é grande na região.

A proposta foi muito bem aceita pelos demais vereadores e o documento será encaminhado ao Plano Diretor.

Fonte: Portal Debate, com Ascom CMM