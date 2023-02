Vereadores

A Câmara Municipal de Belém ganhou na recém instalada nova legislatura do município três novos vereadores, empossados nos cargos por força das eleições de outubro do ano passado. Assumiram os postos Wellington Magalhães (MDB), no lugar do vereador Zeca Pirão (MDB), eleito deputado estadual; Gisele Freitas, representante da Bancada das Mulheres Amazônidas (PSOL), no lugar da vereadora Lívia Duarte (PSOL), eleita deputada estadual; e Marcio Santos (PSB).