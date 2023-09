Vermelho & Preto desafia a invencibilidade do Malavi, de São Caetano

O time de futebol de pelada Vermelho & Preto, formado por jogadores dos bairros Atalaia, Jaderlândia e Marambaia, sob comando de Valdecir Ramos [Vadeco], ex-jogador da Tuna e Tiradentes nos anos de 1980, se apresenta no domingo, 24, na localidade de Cachoeiro, em São Caetano de Odivelas, na região do salgado paraense, nordeste do Estado, diante do Malavi, equipe tradicional do vilarejo dirigida pelo desportista Marquinhos São Caetano.



O duelo está marcado para às 10h e cercado de expectativas por parte da torcida do time local que soma vários jogos invictos atuando em seu campo diante dos visitantes.



Diante do desafio, Vadeco reuniu alguns peladeiros pertinazes no controle da bola para derrubar a invencibilidade dos locais.



Entre os relacionados pelo ex-jogador cruzmaltino estão Edmundo Animal, Alex Maradona, Carcaça, Gilson Castro, Marquinhos Belém e Sinezinho.



Jango, lateral campeão pela Tuna, pode ser uma das atrações no jogo atuando pelos visitantes. Recebeu convite de Valdecir Ramos. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

