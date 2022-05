VERTICALIZAÇÃO

Em processo acelerado no governo Helder Barbalho, cresce em todo o Pará o número de indústrias instaladas seja de frigoríficos, chocolateira, de grãos como a soja e o milho e também minérios, com o aproveitamento de nossas jazidas.

A Secretaria de Desenvolvimento, Mineração e Energia (Sedeme), contribui nesse processo, através de incentivos de todas as cadeias produtivas gerando emprego, renda e consumo.