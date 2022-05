Vestido caro personalizado de noiva de Lula será um presente

A noiva do ex-presidente Lula (PT), a socióloga Rosângela da Silva, usará em seu casamento um vestido personalizado dado de presente. Janja, como é conhecida, escolheu as estilistas Helô Rocha e Camila Pedrosa para confeccionar a peça, que custa entre R$ 20 mil e R$ 200 mil. As designers não cobrarão à noiva pelo trabalho.

Helô Rocha é conhecida por assinar os vestidos de noiva de artistas como Ísis Valverde, Preta Gil e também confeccionar roupas para Bruna Marquezine, Iza, Sabrina Sato e Selena Gomez.

A profissional conheceu a noiva do petista em dezembro por meio do casal Bela Gil e João Paulo Demas. Em entrevista ao UOL, a estilista disse que o traje será longo, em tecido de seda e coberto de bordados. A cor não será branca, mas em um tom de off-white.

Helô compartilhou também que a peça foi feita por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região de Seridó, no Rio Grande do Norte. De acordo com a designer, sua família materna é da região de Seridó, motivo pelo qual ela trabalha com as bordadeiras há muitos anos.

Segundo a estilista, o bordado é especial, feito com uma máquina de pedal, numa mistura de técnicas de ponto cheio, richelieu e sombreado. Os demais detalhes serão revelados apenas no dia do casamento, que está marcado para a próxima quarta-feira (18), em São Paulo.

