Veterinária descobre bezerro com três olhos em fazenda

Malan Hughes, uma veterinária do País de Gales, encontrou um bezerro com três olhos enquanto trabalhava em uma fazenda na cidade de Pwlheli, na última terça-feira (11). O animal, de quatro meses, é da raça British Blue. A veterinária realizava testes para detecção de tuberculose quando se deparou com a raridade.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Post, Malan contou que nunca tinha visto algo do tipo.

– Os veterinários tendem a ver todos os tipos de coisas, como cordeiros ciclopes e animais nascidos com duas cabeças, mas eu nunca tinha visto nada assim antes – disse.

Ela explicou que, em princípio, parece estar tudo “normal” com o animal.

– Visto de fora, o olho extra parece bom. Tem pálpebras e cílios, e também é úmido, como se algum tipo de lubrificante estivesse sendo secretado, mas é impossível saber se algo está acontecendo atrás do olho – explicou.

A profissional atestou que o estado de saúde do bezerro é ótimo e ele não demonstra nenhum comportamento anormal em relação aos outros animais. No entanto, a clínica veterinária Milfeddygon Deufor, local onde Malan Hughes trabalha, vai tratá-lo com mais cautela para descobrir o que levou o bezerro a nascer com a anomalia.

Malan fotografou a descoberta e logo compartilhou nas redes sociais, surpreendendo-se com a repercussão.

– Tirei algumas fotos do bezerro e continuei meu trabalho. Naquela noite, postei no Twitter pensando que apenas alguns de meus seguidores regulares estariam interessados. Desde então, desliguei meu telefone por causa do número de mensagens que recebo – relatou.

– Não consigo acreditar no que vimos hoje. Mais alguém já viu um? – escreveu Malan em sua publicação no Twitter.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Twitter

Por: Monique Mello