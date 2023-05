Vexame diante do Goiás deixa o Paysandu mais longe do tetra da Copa Verde

O Paysandu ainda não conseguiu reencontrar o caminho do bom futebol. A torcida ficou, mais uma vez, na bronca com a atuação do time no primeiro jogo da decisão contra o Goiás, no Mangueirão, nesta quarta-feira, 17. O Papão saiu de campo derrotado por 2 a 0, com os gols goianos marcados no segundo tempo, tudo levado ao ouvinte pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

No jogo, o Goiás teve maior posse de bola na primeira etapa e na segunda. O domínio esmeraldino se evidenciou aos 3 minutos. Maguinho cruzou e Alesson cabeceou para fora. A equipe goiana seguiu rondando o setor defensivo do Paysandu, mas com dificuldades de finalizar as jogadas.

CHANCE DE GOL

Aos 22 minutos a zaga bicolor atravessa mal a bola. Alesson aproveita a bobeira e bate firme. Gabriel Bernard consegue desviar a bola para escanteio.

A pressão esmeraldina segue em alta. Aos 24 minutos, Palácios chuta e a zaga manda a bola para escanteio.

No terceiro escanteio seguido para o Goiás, a bola sobra para Hugo, que finaliza em cima da zaga.

GOL ANULADO

Aos 32 minutos, numa esticada de bola a zaga goiana titubeia, Bruno Alves leva a bola na marra e passa para Mário Sérgio. O artilheiro bateu forte de pé-esquerdo e marcou para os bicolores.

A comemoração da torcida foi ‘truncada’ pelo Var que viu Bruno Alves levar a bola com a mão. O árbitro, então, anulou o tento do Papão.

O Goiás segue ditando as regras em campo. Aos 40 minutos Palácios cobra falta e Gabriel Davis alivia parcialmente.

O Papão reaparece no jogo aos 43 minutos com João Vieira que faz um lançamento para Mário Sérgio. O atacante domina bem a bola. Marcelo Rangel faz boa defesa.

SEGUNDO TEMPO

O Goiás voltou com uma mudança, já o Paysandu manteve a formação inicial. Os goianos continuam como mandantes em campo.

PÊNALTI DEFENDIDO

Aos 9 minutos, Naylhor puxou Matheus Peixoto dentro da área. O árbitro assinalou o pênalti. Depois de muita conversa Matheus Peixoto cobra e Gabriel Bernard defende com o pé.

GOL

No rebote a defesa bicolor fica atônita e Maguinho manda chute certeiro para colocar o Goiás na frente do placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

O Paysandu saiu para atacar. Na pressão conseguiu escanteios. Aos 25 minutos João Vieira chutou por cima.

Dalberto entrou em campo e deu mais ofensividade ao Papão. Aos 33 minutos a zaga goiana evitou o gol de Mário Sérgio. Em outro lance o artilheiro bicolor cabeceou. A bola passou perto do gol. Aos 36 os bicolores reclamam de uma penalidade.

SELO

Aos 42 minutos o Goiás marcou o segundo gol, num lance idêntico ao primeiro gol. Bola rebatida da zaga e Philippe manda chute forte. Aos 46’ Wendell perdeu o terceiro gol goiano ao bater para fora.

O jogo de volta será dia 31 em Goiânia. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Paysandu-PA 0 x 2 Goiás

Copa Verde – 2023 –Final- Jogo de Ida

Local: Mangueirão

Data:17/05/2023

Hora: 20h

Gols: Maguinho 12’ do 2/T; Philippe, 42’ do 2/T

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Cartão Amarelo: Bruno Santos, Goiás; João Vieira, Gabriel Bernard, Genilson, Naylhor, Bruno Alves (Roger), do Paysandu.

Paysandu

Gabriel Bernard; João Vieira, Genilson, Wanderson e Eltinho; Paulo Henrique (João Pedro), Naylhor, Gabriel Davis e Fernando Gabriel (Dalberto); Bruno Alves e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

Goiás

Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Zé Ricardo; Willian Oliveira, Bruno Santos (Felipe Ferreira) e Palácios (Diego Gonçalves); Alesson (Wendell), Hugo (Sander) e Matheus Peixoto (Philippe)

Técnico: Émerson Ávila

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu