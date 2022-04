Via sacra e procissões abrem as celebrações da Sexta-Feira Santa

Uma vasta programação litúrgica está sendo desenvolvida nesta Sexta-Feira Santa, 15, pela Arquidiocese de Belém para celebrar a Paixão de Jesus Cristo. Nesta manhã, as paróquias de Belém e Zona Metropolitana promoveram procissões com a Via Sacra, em que são relembrados os principais momentos que antecederm a cruficaçao de Jesus no górtota. Além da Via Sacra, também ocorreram nesta manhã as procissões do encontro, que representa o momento em que Jesus se encontra com sua mãe, venerada sob o título de Nossa Senhora das Dores, com o sermão do encontro, em frente à Igreja das Mercês, no centro da capital paraense.



Às 12h, na Capela do Colégio Santo Antônio, acontece o Sermão das Sete Palavras, ou Sermão das 3 Horas de Agonia. Pregado à cruz, Cristo profere sete palavras até entregar seu espírito e dar o último suspiro, neste ano, proferido pelo Padre Glaudemir Simplício Lima. Em seguida, a imagem do Senhor Morto ficará exposta para as visitas no local. De tarde, ocorrerão em todas as paróquias de Belém, a chamada Cerimônia da Paixão, com a leitura de toda a jornada que Jesus enfrentou, a traição, a condenação injusta, a crucificação e morte.



Dom Alberto Taveira Corrêa, ao dar início ao Sermão das Sete Palavras, agradeceu a Deus por ter o tradicional evento que só ocorre em Belém e no interior do Estado de Minas Gerais voltado ao seu formato tradicional, com o público presente na Capela do Colégio Santo Antônio lotada de fieis, e apresentou o Padre Glaudemir para fazer as reflexões das Sete Palavras.



SÁBADO DE ALELUIA

Amanhã, haverá a Vigília Pascal, que rememora a ressurreição de Jesus depois da morte e morte de cruz. A programação será desenvolvida em todas as paróquias, a partir das 18h. Na Catedral Metropolitana da Sé, na Basílica Santuário, Igreja do Perpétuo Socorro e Igreja de São Raimundo, a Vigília acontece a partir das 20h.



No Domingo de Páscoa, as missas solenes ocorrerão conforme os horários habituais das paróquias, igrejas, capelas e comunidades.



VIA SACRA

A Via Sacra na Paróquia de São João Paulo II, na manhã de hoje, começou às 7h30, percorrendo várias ruas do bairro do Souza, com paradas para as leituras das estações que relembram o caminho do calvário feito por Jesus Cristo. O evento foi presidido pelo pároco, o Padre Paulo Vito, com apoio do Diácono Paulo e de fieis que acompanharam o trajeto.

Dona Maria da Paz Rodrigues Melém, a Dona Lenita, de 90 anos, acompanhou a procissão da Via Sacra acompanhada da filha, Ana Helena Rodrigues Melém. Levando dois banquinhos, elas acompanharam a procissão pela Avenida João Paulo II, desde a alameda Eliezer Levy até a igreja matriz. A idosa afirma que vai continuar acompanhando até quando Deus lhe permitir. Ela é amparada pela filha, que também passa por problemas de saúde. “A gente vai se amparando e Deus nos dá essa força pela fé”, afirmou.



