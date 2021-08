Viaduto do Coqueiro Recebe Painel Eletrônico de Sinalização

O Viaduto do Coqueiro localizado em Ananindeua recebeu painéis eletrônicos instalados pelo Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN), que terão a função de orientar os condutores sobre mudança de transito ou qualquer variação nas vias que possam o correr durante o percurso na via.

Além do Painéis de Mensagem Variável (PMV) conter a função de orientar os condutores, o painel também irá informar os pedestres acerca de acidentes que podem vir de acontecer, e de emergências a serem seguidas para evitar qualquer eventualidade desagradável.

Os condutores conseguem acompanhar o tempo de percurso para destinos como Castanhal, Salinópolis, e o distrito de Mosqueiro. O painel faz parte do projeto Segurança Viária por Todo o Pará e engloba o projeto Central de Controle de Operações do Detran.

Foto: Agência Pará