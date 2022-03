Viagem de Carlos B. à Rússia não gerou gastos, diz governo ao STF

Manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal explicou a ida do vereador Carlos Bolsonaro (RJ) à Rússia e disse que a viagem não teve custos ao governo federal. Os documentos foram enviados pela Presidência da República nesta segunda-feira (14).

A viagem da comitiva brasileira à Rússia ocorreu no final de janeiro.

A medida atende a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do pedido feito ao STF pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O parlamentar quer apurar as circunstâncias da viagem feita pelo presidente Jair Bolsonaro ao leste da Europa.

Ao ministro, a Secretaria-geral da Presidência informou que não há “registros de despesas relacionadas ao vereador Carlos Bolsonaro, no tocante à viagem presidencial internacional ocorrida com destino à Rússia”. Além disso apontou que “tampouco há registros de despesas neste Ministério relacionadas à sua participação na comitiva oficial do senhor Presidente da República”.

Foto: CMRJ/Renan Olaz

Pleno.News